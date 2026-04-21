Apreensão, choro e orgulho: saiba como foi o último Raio-X de Ana Paula, Juliano e Milena no BBB 26

Os finalistas do Big Brother Brasil (BBB) 26 fizeram o último Raio-X da edição nesta terça-feira (21), dia da grande final. Ana Paula, Juliano e Milena, conhecidos como os "Eternos", falaram sobre o turbilhão de sentimentos horas antes da decisão do vencedor, e agradeceram à torcida por tê-los apoiado até o último dia.

Ana Paula Renault, veterana que recebeu a notícia do falecimento do pai, Gerardo Renault, dentro do confinamento, dois dias antes da final, refletiu sobre os 100 dias no reality show, e falou sobre o peso da decisão de continuar no programa. Ela se disse apreensiva sobre o futuro fora da casa, mas agradeceu pelo carinho do público.

Único camarote da final, Juliano Floss comentou sobre sua caminhada até a final e se disse surpreso por ter resistido até esse ponto do jogo. Apesar das tribulações, comentou que está orgulhoso de ter chegado à final, e que segue movido pela realização de sonhos.

A participante Pipoca Milena Moreira, conhecida como Tia Milena na edição, expressou que a reta final trouxe um misto de nostalgia e gratidão, mas também tristeza por sair da casa e não ser mais "cuidada". Ela demonstrou, ainda, a alegria de ser finalista e o reconhecimento à produção do programa.

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Leia na íntegra o depoimento dos finalistas do BBB 26

Ana Paula:

"Quem não viveu, não vive mais. 100 dias. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar lá, quando resolvi entrar. Eu acho que não tinha como ser diferente, porque na minha vida as coisas são bem estranhas. No fim aqui, eu tive que tomar... aí essa foi a decisão mais difícil de todas. Só espero conseguir conviver com minhas próprias decisões, porque tudo na vida são escolhas, e essas escolhas nos trazem consequências. E é isso.

Quando eu sair daqui, tudo vai ser diferente. E eu não sei como eu vou conseguir lidar com as coisas, mas não tem como fugir mais. Vocês me ajudaram desde sempre, desde o primeiro Paredão, inclusive pra eu ter entrado aqui também. E vamos juntos até o final! Quem sabe, não é mesmo."

Juliano

"Dia 21 de abril, gente. Na moral, eu não consigo nem raciocinar uma coisa dessas. Quando entrei aqui, dia 12, a única coisa que eu sabia é que eu ia me entregar pra isso daqui. Isso eu já tinha certeza; eu quero estar aqui há muito tempo. E eu sempre soube que não tinha manual, que não tinha cartilha, que não tinha segredo. O único segredo aqui são vocês. E vocês que me deixaram ficar aqui até agora, então não tenho nem que pedir pra vocês votarem no Raio-X, porque acredito que vocês já sabem quem vocês querem que ganhe. E isso não vai mudar muita coisa.

Mas eu preciso pedir, eu tenho que pedir, tenho muito pra chegar nesse momento que tô aqui agora. Então, se vocês puderem clicar muito, clicar muito, muito, meu objetivo é o mesmo desde que sou criança. Por isso saí de casa com 17 anos e fui pra São Paulo, fui pro mundo. Lutar pelos meus sonhos, que são vários. Lutar pela minha família. E vou fazer isso pra sempre, enquanto estiver aqui nessa terra, vou fazer isso. Então, se vocês puderem me ajudar a ganhar esse prêmio... Enfim, vocês que mandam quem vai ganhar, e vou ficar muito feliz, independente se eu não ganhar. Se eu ganhar, vou ficar mais feliz ainda, podem ter certeza! Mas, nossa, que loucura. Último Raio-X! Obrigado por tudo que vocês fazem por mim aqui dentro, tá. De verdade."

Milena

“Último dia que eu durmo nessa casa. E eu tô assim, muito triste, cara. Feliz e triste. Eu consegui chegar até aqui, mas... hoje definitivamente nós vamos viver o final de tudo. O início do fim, gente. Começou! Você dormiu, acordou e estamos aqui.

Ai gente, eu tô em choque, sabe? A gente... a gente vai embora hoje. E eu não queria isso, real. Vamos falar de coisa boa? Tadeu esteve aqui ontem pessoalmente. Ele é muito alto! Cheiroso, que abraço legal, maravilhoso. Esperei tanto por isso.

As meninas maravilhosas e o moço do Salão de um Closet... eu queria tanto o Líder por causa de um Closet, e eu tive um Closet incrível, maravilhoso, peças incríveis. Obrigada a quem escolheu. Olha essa trança maravilhosa que ela fez!

Eu vou sentir falta de ser cuidada. As pessoas aqui que cuidam, cuidam essencialmente da gente. Vou sentir falta da psicóloga, da doutora... vou sentir falta de todos, todos da produção. Meu muito obrigada e minhas desculpas também porque eu fui um pé no saco.”