Juliano e Milena distraem Ana Paula no BBB 26 e situação repercute nas redes sociais

Os participantes Juliano e Milena têm chamado a atenção dos telespectadores pelas tentativas de distrairem Ana Paula até a final do Big Brother Brasil (26). A sister perdeu o pai no último domingo (19) e, em meio ao luto, os aliados seguem ela pela casa e puxam conversas constantes.

Na madrugada, Juliano chegou a perguntar, após um tempo de silêncio: "E o aquecimento global, ein?". Esse cuidado repercutiu nas redes sociais, gerando reações e memes.

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"Juliano e tia Milena estão distraindo a Ana Paula de todas as formas, puxando mil assuntos, falando besteira, dando carinho, sério… era tudo que a Ana precisava, que pessoas incríveis", escreveu uma internauta.

Enquanto outro citou a tentativa da sister em escapar da realidade. "A Ana Paula está apenas tentando escapar da realidade, ainda em estado de choque, em estado de negação, o que é completamente normal. Isso não significa que não esteja doendo ou que ela não esteja sofrendo só porque está se distraindo", escreveu outro.

Confira reações e memes nas redes sociais