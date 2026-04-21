BBB 26: ex-participantes revelam mudanças no visual para acompanhar a final
Reality show termina nesta terça-feira (21), com disputa entre Ana Paula, Juliano Floss e Milena.
A grande final do Big Brother Brasil 26 contará com a presença de ex-participantes desta edição do reality, diante da expectativa de saber quem será o campeão do programa. Para isso, uma parte deles preparou mudanças no visual para acompanhar o desfecho da temporada.
Entre os ex-participantes, há quem ainda não parou para pensar em procedimentos estéticos, enquanto outros correram para mudar o visual, com intervenções que vão de corte de cabelo até consultoria de imagem.
Ao Gshow, alguns ex-membros do reality comentaram as mudanças que fizeram após deixar a casa. Foi o caso da pernambucana Maxiane, que disse ter retocado o botox e feito preenchimentos.
Primeira eliminada do BBB 26, a atriz Aline Campos comentou que fez uma intervenção no rosto assim que saiu do programa, por meio de um “mini lifting facial” — cirurgia plástica para tratar flacidez.
Por sua vez, Brigido comentou que fez uma técnica de consultoria de imagem e visagismo após deixar o reality, mudando o cabelo e a barba. Outro caso foi o de Paulo Augusto, que disse ter realizado o sonho de colocar facetas nos dentes.
Já Sarah Andrade disse ter feito mechas e clareado o cabelo, enquanto Jonas Sulzbach afirmou ter apenas cortado. Em paralelo, a veterana Sol Vega afirmou ter resgatado o aplique assim que deixou o confinamento.
FINAL DO BBB 26
A grande final do Big Brother Brasil 26 contará com a participação dos participantes eliminados nos paredões da temporada, que se reuniram num hotel no Rio de Janeiro nesta terça-feira (21). Fotos compartilhadas nas redes sociais mostraram o reencontro.
A final do programa irá ao ar na noite desta terça-feira, na TV Globo, e deve coroar Ana Paula Renault, Juliano Floss ou Milena Moreira como vencedor ou vencedora do reality. O valor do prêmio supera R$5 milhões.