Ex-BBBs 26 revelam fofocas dos bastidores da final: 'Casal se formando e gente sem se falar'

O elenco do Big Brother Brasil (BBB) 26 já está reunido para a grande final na noite desta terça-feira (21), e os bastidores já estão cheios de fofocas. Os brothers e sisters revelaram que já há casais novos se formando, além de tretas.

Alberto Cowboy soltou o verbo e disse que vai revelar tudo. "Já tem casal se formando, tem gente que não fala um com o outro... Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo para quê? Não existe isso, eu vou contar tudo pra vocês, só não vai ser agora."

Jonas Sulzbach foi questionado se ele estaria envolvido com alguém, já que dentro do reality show beijou Maxiane, Marciele e Jordana.

Sarah Andrade brincou com a situação e disse que ouviu falar que o amigo estava "em busca de um tetra". O brother desconversou: "Gente do céu... Acho que minha cota de beijo já foi nesse programa".

Os brothers e sisters estarão reunidos para ver a coroação do vencedor, que pode ser Ana Paula, Juliano ou Milena.

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Bastidores

Na correria entre as preparações da final, Maxiane também especulou sobre mais um relacionamento de Jonas. "Olha, eu fiquei sabendo que tem alguém querendo rolar o quarto beijo, querendo ser tetra. Fiquei sabendo... Quem será?", disse a influenciadora pernambucana.

Já Sol Vega, contou que tem um grupo bombando com mensagens entre ex-participantes: "Eu ouvi falar, chegou ao meu ouvido, que tem gente se pegando por aí. Agora, eu não sei quem é".