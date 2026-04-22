BBB 26: Milena fica em 2º lugar e Juliano Floss em 3º; veja porcentagens

A recreadora infantil mineira Milena Moreira finalizou o Big Brother Brasil 26 em 2º lugar. Já o dançarino catarinense Juliano Floss terminou como 3º colocado. Os dois completaram o pódio na disputa vencida pela jornalista Ana Paula Renault, na noite desta terça-feira (21).

Milena recebeu 17,29% dos votos. Considerada uma das participantes mais ativas da temporada, ela chegou tímida ao reality, mas considera que se transformou e se entregou totalmente à experiência do confinamento.

Único camarote na final, Juliano Floss obteve 6,77% da preferência do público. Sua trajetória foi marcada pela fidelidade aos aliados, especialmente Ana Paula; embates diretos com Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy; e por vencer duas provas do líder.

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Durante a permanência no programa, Milena se apegou tanto à casa, da qual cuidava rigorosamente com limpezas constantes, quanto aos membros da produção. No último raio-x da temporada, a mineira agradeceu ao staff.

"Eu vou sentir falta de ser cuidada. As pessoas aqui que cuidam, cuidam essencialmente da gente. Vou sentir falta da psicóloga, da doutora... vou sentir falta de todos, todos da produção", disse.

Juliano Floss também se disse surpreso por ter resistido até o final do jogo. Apesar das confusões, ele comentou que ficou orgulhoso de ter chegado à final, e que segue movido pela realização dos próprios sonhos.

"Saí de casa com 17 anos e fui pra São Paulo, fui pro mundo. Lutar pelos meus sonhos, que são vários. Lutar pela minha família. E vou fazer isso pra sempre, enquanto estiver aqui nessa terra, vou fazer isso", comentou.