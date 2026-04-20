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Quem é Milena Moreira? Confira trajetória da sister até a final do BBB 26

Recreadora infantil entrou no programa como uma das integrantes do grupo 'Pipoca'

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa sentada à mesa em área interna da casa de reality show, usando camiseta clara, com caneca verde à frente e parede decorada ao fundo.
Legenda: Milena é considerada uma das participantes mais importantes da 26ª edição do BBB.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A recreadora infantil Milena Moreira chegou à final do Big Brother Brasil 26, que ocorrerá nesta terça-feira (21), repleta das expectativas do público. Ao longo desta edição, a sister foi apontada como uma das principais jogadoras, aliada de Ana Paula Renault e Juliano Floss, outros dois finalistas da vez. 

Não faltaram momentos como protagonista para ela dentro do programa. Entre os mais marcantes estão a relação de aliança com Ana, além dos embates com outros integrantes da casa.

Nas redes, Milena já foi citada como "A Melhor Pipoca do Ano", fazendo referência ao fato de que ela entrou no confinamento pelo voto do público após ter participado da Casa de Vidro. 

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Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, Milena tem uma irmã gêmea, a Mile, que também já foi citada por ela no confinamento. As duas viveram em um abrigo até os 7 anos de idade devido à condição de vulnerabilidade da família.

Um dos motivos citados pela mineira para entrar no BBB teve relação com isso: mudar a vida da família e sair da pobreza.

Paredões e força no jogo

Milena foi escolhida para entrar no programa após a Dinâmica da Casa de Vidro. Durante o jogo, ela enfrentou quatro paredões. Em uma dessas vitórias, inclusive, gerou um dos momentos mais marcantes da edição, quando pulou na piscina ao lado de aliadas.

Logo no início do jogo, ela manteve uma parceria com Ana Paula, o que virou alvo de críticas dos adversários, que questionaram a veracidade da amizade entre as duas.

Tretas

Milena se envolveu em diversas discussões ao longo do reality. Já nos primeiros dias, discutiu com Sol Vega por causa do Queridômetro. Além disso, teve embates com Jordana e provocou uma briga generalizada ao acordar a casa para um “café da manhã”.

Duas pessoas em pé na cozinha de uma casa de reality show, uma segurando um garfo próximo à mesa e outra gesticulando; ao fundo, mesas, bancos e decoração colorida.
Legenda: Milena e Sol Vega tiveram uma das maiores brigas da edição
Foto: Reprodução/Globoplay.

Ela teve embates intensos com adversários de peso, como Alberto Cowboy e, principalmente, Jonas Sulzbach. Já com Jordana e Marciele, a sister chegou a ser advertida pela produção pelo risco de provocar danos à saúde do adversário.

Reta final do jogo

Nas últimas semanas, Milena viveu momentos de desgaste com uma das principais aliadas no jogo, a Ana Paula Renault. No último paredão, a sister disse que não queria Leandro Boneco eliminado do jogo

Apesar disso, as duas se reaproximaram após a saída de Boneco e a notícia de que o pai de Ana Paula, Gerardo Renault, havia falecido. 

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