Trend criada por João Inácio Jr. é exibida na final do BBB 26
Edição usou modelo de comunicador cearense em VT.
A trend "Será que?", criada pelo comunicador cearense João Inácio Jr., foi parar na final do Big Brother Brasil 26, exibida pela TV Globo na noite desta terça-feira (21).
Em um vídeo de retrospectiva de momentos da temporada, o modelo foi replicado pela edição para criar um meme com a participante Sol Vega, desclassificada após agressão física a Ana Paula Renault.
Em um momento reflexivo perto da piscina, Sol questiona: "Será que eu eu estou ferrada lá fora?". Em seguida, a frase é intercalada com um vídeo dela dançando sozinho na sala da casa, simulando os passos do comunicador.
O trecho tem como trilha sonora "La Isla Bonita", da cantora pop Madonna, música que marca a trend criada por João Inácio Jr.
O cearense passou a viralizar nacionalmente com vídeos curtos dançando em espaços públicos. Além da dança, João repete a frase “Será que sou gay?”.
O conteúdo, marcado por humor e ironia, furou a bolha nacional e começou a ser replicado por influenciadores e artistas brasileiros, como Léo Santana, Ivete Sangalo e Whindersson Nunes.