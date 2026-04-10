'Será?': veja famosos que reproduziram a trend de João Inácio
O comunicador cearense é o criador da "dancinha" que está viralizando nas redes sociais.
A trend "Será?", criada pelo comunicador cearense João Inácio Júnior e reproduzida por famosos como Ivete Sangalo e Léo Santana, foi pauta na TV Globo nesta sexta-feira (10). O apresentador da Verdinha FM e da TV Diário foi entrevistado por Patrícia Poeta no "Encontro" e contou como a brincadeira surgiu.
Como surgiu a trend do 'será...'?
"Desde que comecei, 50 anos atrás, no rádio e na TV, surgiu uma história de que eu sou gay. Mas, eu não sou gay. Não tenho nenhum problema contra quem é gay, sempre fui inclusivo, amo o público LGBTQIAPN+, mas, um dia, resolvi explicar para o pessoal que, apesar de aplaudir o povo colorido, o mundo colorido, eu não sou gay, e fiz o primeiro vídeo", explicou o jornalista, arrancando risadas da apresentadora global.
Veja vídeo do momento no programa Encontro
Além de Ivete e Léo Santana, a trend já foi seguida pelas ex-BBB's Chaiany Andrade e Sol Vega, pelo dublador do Goku e do Bob Esponja, Wendel Bezerra, pela influenciadora Maíra Cardi, pela apresentadora do PodDelas, Tata, e várias outras celebridades.
Veja, a seguir, alguns dos vídeos.
Veja também
Será... veja famosos que já reproduziram a 'dancinha' do João Inácio Júnior
Chaiany Andrade
Sol Vega
Wendel Bezerra (dublador)
Ivete Sangalo
Léo Santana
Tata (PodDelas)
Veja vídeo de como fazer a trend do 'Será?'