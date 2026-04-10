Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Será?': veja famosos que reproduziram a trend de João Inácio

O comunicador cearense é o criador da "dancinha" que está viralizando nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Zoeira
Montagem de três fotos mostra famosos reproduzindo a trend Será de João Inácio.
Legenda: A trend foi criada pelo comunicador cearense João Inácio Júnior.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A trend "Será?", criada pelo comunicador cearense João Inácio Júnior e reproduzida por famosos como Ivete Sangalo e Léo Santana, foi pauta na TV Globo nesta sexta-feira (10). O apresentador da Verdinha FM e da TV Diário foi entrevistado por Patrícia Poeta no "Encontro" e contou como a brincadeira surgiu.

Como surgiu a trend do 'será...'?

"Desde que comecei, 50 anos atrás, no rádio e na TV, surgiu uma história de que eu sou gay. Mas, eu não sou gay. Não tenho nenhum problema contra quem é gay, sempre fui inclusivo, amo o público LGBTQIAPN+, mas, um dia, resolvi explicar para o pessoal que, apesar de aplaudir o povo colorido, o mundo colorido, eu não sou gay, e fiz o primeiro vídeo", explicou o jornalista, arrancando risadas da apresentadora global.

Veja vídeo do momento no programa Encontro

Além de Ivete e Léo Santana, a trend já foi seguida pelas ex-BBB's Chaiany Andrade e Sol Vega, pelo dublador do Goku e do Bob Esponja, Wendel Bezerra, pela influenciadora Maíra Cardi, pela apresentadora do PodDelas, Tata, e várias outras celebridades.

Veja, a seguir, alguns dos vídeos.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações

teaser image
Diego Barbosa

‘Tinder da rádio’: João Inácio Júnior foi cupido por 25 anos e uniu casais com os Classificados do Amor

Será... veja famosos que já reproduziram a 'dancinha' do João Inácio Júnior

Chaiany Andrade

Sol Vega

Wendel Bezerra (dublador)

Ivete Sangalo

Léo Santana

Tata (PodDelas)

Veja vídeo de como fazer a trend do 'Será?'

 

Assuntos Relacionados
Letícia Rodrigues com Sandrão lado a lado em uma foto colagem para matéria sobre personagens mais notórios do país.
Zoeira

Atriz que fez Sandrão em 'Tremembé' não retorna para 2ª temporada

Letícia Rodrigues optou por deixar o projeto após mudanças na trama.

Redação
Há 29 minutos
Duas pessoas sentadas em um sofá verde participam de uma dinâmica em um estúdio; uma delas segura um pequeno objeto retirado de uma caixa transparente iluminada, enquanto a outra observa ao lado.
Zoeira

Acompanhe ao vivo a Prova do Anjo no BBB 26 desta sexta-feira (10)

Prova definirá quem ficará imune em mais uma semana turbo do reality show.

Redação
Há 35 minutos
Montagem de três fotos mostra famosos reproduzindo a trend Será de João Inácio.
Zoeira

'Será?': veja famosos que reproduziram a trend de João Inácio

O comunicador cearense é o criador da "dancinha" que está viralizando nas redes sociais.

Redação
Há 1 hora
Sete homens em elegantes ternos pretos posam no tapete vermelho do Billboard Music Awards de 2019. O fundo exibe o logotipo da Billboard e placas do MGM Grand. A atmosfera é glamorosa e formal.
Zoeira

Shows do BTS no Brasil têm ingressos esgotados em tempo recorde

Veja detalhes da venda, datas, locais e repercussão entre fãs.

Redação
10 de Abril de 2026
Tadeu Schmidt com expressão de estresse segurando a cabeça com as mãos, vestindo blusa bege, em um estúdio com iluminação rosa e preto ao fundo.
Zoeira

BBB 26: Prova do anjo desta sexta (10) terá dinâmica inédita com o vencedor

Os detalhes foram revelados ao público pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Redação
10 de Abril de 2026
Jordana e Milena.
Zoeira

BBB 26: Equipe de Jordana aciona jurídico após acusações de racismo

Administradores da conta oficial da sister afirmam que acusações ultrapassam a liberdade de expressão.

Redação
10 de Abril de 2026
Foto de Juliano, Ana Paula e Milena.
Zoeira

Dividido pelo líder Juliano, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Havia apenas três pulseiras disponíveis para o VIP.

Redação
09 de Abril de 2026
Juliano Floss.
Zoeira

Juliano Floss vence a 15ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

Redação
09 de Abril de 2026
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Parcial da enquete aponta favorito para vencer o BBB 26

Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.

Redação
09 de Abril de 2026
Montagem de duas fotos mostra cena da gravação de Coração Acelerado com a ex-BBB Chaiany Andrade.
Zoeira

Ex-BBB Chaiany Andrade fará participação especial na novela 'Coração Acelerado'

A presença dela no folhetim foi antecipada pela atriz Gabz, que interpreta Duda.

Redação
09 de Abril de 2026
Milena apertando botão em totem colocado no gramado da casa do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Milena aperta 'botão misterioso' e terá poder decisivo na formação do Paredão

Recreadora infantil apertou o botão misterioso no BBB 26 e ganhou um poder que pode mudar o paredão. Entenda o que aconteceu e quais são as consequências.

Redação
09 de Abril de 2026
Sala de casa do BBB 26.
Zoeira

Quem vai ganhar o BBB 26? Vote na Enquete do Top 7

Programa entra em sua reta final. Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.

Redação
09 de Abril de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

Dinâmica da semana do BBB 26: Anjo autoimune garante imunidade e paredão triplo

Confira como será a dinâmica do BBB 26 nesta semana: Botão Misterioso, prova do Anjo com imunidade, e formação do paredão triplo na sexta.

Redação
09 de Abril de 2026
Sala do BBB 26.
Zoeira

Botão misterioso vai aparecer na casa do BBB 26; veja que horas

Dinâmica acontece nesta quinta-feira (9).

Redação
09 de Abril de 2026
foto de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular.
Zoeira

Carolina Ferraz é demitida da Record após seis anos no Domingo Espetacular

Apresentadora foi substituída pela jornalista Camila Busnello.

Redação
08 de Abril de 2026
foto de Leandro Boneco, do BBB 26.
Zoeira

Leandro Boneco volta para casa do BBB 26 após passar mal

Baiano relatou fortes dores no peito e precisou receber atendimento médico fora do reality show.

Redação
08 de Abril de 2026
Donminique, Leandro Boneco e a filha do casal.
Zoeira

Esposa de Leandro Boneco, do BBB 26, critica 'desinformação' após brother passar mal

O produtor cultural sentiu fortes dores no peito na manhã desta quarta-feira (8).

Redação
08 de Abril de 2026
Jovens em estilo casual posando em ambiente com espelho decorativo ao fundo, expressão pensativa e estilo fashion moderno.
Zoeira

Fortaleza terá show do grupo de K-pop 'Way Better' neste fim de semana; veja programação

Apresentação faz parte da porção brasileira da "Way Better World Tour: Global Warming".

Redação
08 de Abril de 2026
Área externa da casa do BBB com piscina central, espreguiçadeiras sobre gramado, sofás e camas com dossel ao fundo, além de painéis cenográficos que remetem a paisagens naturais e desérticas em um ambiente iluminado.
Zoeira

Pré-inscrições para o 'BBB 27' serão realizadas no 'BBB Experience'; saiba como participar

Ativação do reality show ocorrerá do dia 8 a 21 de abril.

Redação
08 de Abril de 2026
Suzane von Richthofen, uma mulher com longos cabelos castanhos, gesticula com as mãos abertas enquanto fala, exibindo uma expressão comunicativa. O ambiente ao fundo é suavemente iluminado em tons de azul, com quadros na parede e uma luminária.
Zoeira

Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para gravar documentário

Contrato entre as partes supostamente prevê cláusula de confidencialidade, mas informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer.

Redação
08 de Abril de 2026