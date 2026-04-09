Ex-BBB Chaiany Andrade fará participação especial na novela 'Coração Acelerado'
A presença dela no folhetim foi antecipada pela atriz Gabz, que interpreta Duda.
Depois de brilhar em campanhas publicitárias, Chaiany Andrade, penúltima eliminada do Big Brother Brasil 26, também terá uma participação especial em "Coração Acelerado", da TV Globo. A presença da ex-BBB na novela foi antecipada por Gabz, que interpreta Duda na trama das 19 horas.
Segundo o site Notícias da TV, a atriz confirmou que Chaiany esteve nas gravações do folhetim, mas não revelou qual personagem ela interpretará na história. No Instagram, Gabz publicou um vídeo da ex-BBB gravando uma cena e escreveu: "Gente, amo ela [sic]".
A passagem da goiana pela Globo está avassaladora. Mesmo eliminada antes da final, ela é tratada nos bastidores como tendo sido uma das favoritas ao prêmio milionário, até pela alta visibilidade nas redes sociais, e entrou para o radar de ações da emissora.
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Como foi a eliminação de Chaiany do BBB 26?
Chaiany deixou o BBB 26 no último domingo (5), após enfrentar Juliano Floss e Marciele no Paredão. Ela recebeu 61,07% na média de votos do público, mas é uma das "pipocas" com mais seguidores nas redes sociais, acumulando 3,4 milhões de pessoas só no Instagram e mais de 50 mil no X — antigo Twitter.
Desempregada, ela foi parar na berlinda após a votação da casa empatar e a líder Samira escolher emparedar ela e não Gabriela.