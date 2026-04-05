Chaiany é a décima segunda eliminada do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Chayany foi eliminada no décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 61,07% da média de votos, após enfrentar Marciele e Juliano na berlinda da semana.
Marciele foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 20,37% dos votos do público. Por sua vez, Juliano registrou somente 18,56% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite deste domingo (5).
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COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO
O 13º paredão do BBB 26 foi formado na última sexta-feira (5). A líder Samira indicou Marciele à berlinda.
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Juliano foi mais votado pela casa, com três votos. Gabriela e Chaiany empataram em segundo lugar, e Samira optou por indicar Chaiany.
Veja como foi a votação da casa
- Juliano votou em Gabriela
- Chaiany votou em Milena
- Marciele votou em Juliano
- Milena votou em Chaiany
- Leandro Boneco votou em Gabriela
- Gabriela votou em Juliano
- Ana Paula votou em Chaiany
- Jordana votou em Juliano