Chaiany é a décima segunda eliminada do BBB 26

Chayany foi eliminada no décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 61,07% da média de votos, após enfrentar Marciele e Juliano na berlinda da semana.

Marciele foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 20,37% dos votos do público. Por sua vez, Juliano registrou somente 18,56% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite deste domingo (5).

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COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O 13º paredão do BBB 26 foi formado na última sexta-feira (5). A líder Samira indicou Marciele à berlinda.

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Juliano foi mais votado pela casa, com três votos. Gabriela e Chaiany empataram em segundo lugar, e Samira optou por indicar Chaiany.

Veja como foi a votação da casa