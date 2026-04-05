Que horas começa o BBB 26 neste domingo (05/04)?
Programa terá eliminação, Prova do Líder e novo Paredão.
O Big Brother Brasil (BBB) 26 deste domingo (5) tem programação intensa, típica do 'modo turbo' do reality.
O programa deve começar às 23h10, logo após o Fantástico. Segundo a programação, o reality terá pouco mais de uma hora de duração.
ELIMINAÇÃO, PROVA DO LÍDER E NOVO PAREDÃO
O público irá acompanhar o resultado do Paredão, com eliminação de Chaiany, Juliano ou Marciele.
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Logo após a saída de um participante, os brothers disputarão uma nova Prova do Líder e formarão mais um Paredão.
Diferentemente do domingo anterior, que teve uma edição à tarde para a eliminação, todas as dinâmicas serão concentradas em um único programa ao vivo.
O 13° eliminado do programa será definido em berlinda que termina na terça-feira (7).