Pedro, do BBB 26, sofre de transtorno bipolar, diz psiquiatra
Diagnóstico foi dado após "novo surto" do ex-BBB.
A psiquiatra Natacia Brasil, responsável por Pedro Henrique Espindola, do BBB 26, afirmou que o vendedor ambulante sofre de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). Segundo a profissional, o ex-BBB tem "um quadro de difícil controle".
Em relato publicado nas redes sociais de Pedro, a psiquiatra informou que ele continua internado no Hospital San Julian, após um "novo surto". Recentemente, Pedro se envolveu em uma confusão em barbearia de Curitiba.
"Muita gente está perguntando qual é o diagnóstico dele. Eu passei aqui para conversar com vocês sobre o TAB, o Transtorno Afetivo Bipolar. Esse é o diagnóstico psiquiátrico do Pedro", afirmou Natacia.
A médica esclarece que essa é uma condição psiquiátrica "extremamente grave", que pode afetar qualquer pessoa.
"É importante entender que existe um fator genético e existe um fator ambiental que acaba sendo o fator de expressão clínica, isso pode ser por um estresse intenso, perda familiar", explicou.
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Profissional detalhou estado de saúde do ex-BBB
A profissional detalhou ainda as formas como o transtorno bipolar pode se manifestar no paciente.
"Nós vamos ter dois polos: o de agitação, de mania, hipomania, de euforia, hipersexualidade, a redução de necessidade de sono e uma grande energia; e temos o polo depressivo, aquele de tristeza profunda, de isolamento", continuou.
Conforme a psiquiatra, o tratamento geralmente é feito com antipsicóticos, antidepressivos e modulação do humor.
"É necessário ter uma boa terapia comportamental, um acompanhamento completo: corpo, mente e ambiente. É importante que a gente tenha empatia", disse Natacia.
Pedro se envolveu em confusão em barbearia
Antes do "novo surto" relatado pela equipe de Pedro, o vendedor ambulante foi flagrado em uma briga dentro de uma barbearia em Curitiba, no dia 28 de fevereiro.
Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que Pedro discute com um homem dentro do estabelecimento. Durante a briga, ele é atingido com um tapa e reage jogando uma bebida, até que outras pessoas intervêm para conter a situação.
Inicialmente, a família negou que o jovem fosse o envolvido nas imagens, mas a assessoria confirmou posteriormente a identidade. Segundo os representantes, Pedro passou por uma nova avaliação psiquiátrica.
Desistência do BBB 26 e indiciamento por importunação sexual
Pedro desistiu do BBB 26 após tentar beijar a participante Jordana na despensa, sem o consentimento dela. O vendedor ambulante foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual.
Ao sair do reality, ele chegou a ficar internado em uma clínica de reabilitação e recebeu alta no último mês.
Além disso, alegando vazamento de informações confidenciais, a Globo decidiu cobrar uma multa de R$ 1,5 milhão do ex-participante, por quebra de cláusula contratual.
Pedro processou a emissora e pede indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais. O contrato entre Pedro e a Globo, no entanto, vazou na internet durante o processo.
Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o canal enviou uma notificação aos advogados do ex-BBB informando que o pagamento da multa milionária é obrigatório. O vazamento de informações confidenciais do contrato foi considerada uma quebra de acordo.
O documento deixa claro que a cláusula de confidencialidade é perpétua, ou seja, mesmo após o fim do contrato formal, ele não poderia revelar informações sobre o reality de forma pública.