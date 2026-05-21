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CAPTEI: Festa do Mano reúne convidados em noite premium no Iate Clube de Fortaleza

Boa música, muita diversão e ação solidária movimentam a festa, uma das mais esperadas do calendário da cidade

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Pedro, Germano e Micheline Albuquerque, Felícia Camarço, Ana Clara Castelo Branco e Arthur Albuquerque
Foto: Aldaíla Bongiovi

A quarta edição da Festa do Mano confirmou o prestígio da label no calendário social de Fortaleza. Sob o comando de Germano Albuquerque, a noite ocupou a Boate Comodoro, no Iate Clube, reunindo um público fiel em clima de celebração, música e experiências premium.

Legenda: Germano Albuquerque, o anfitrião e a alma da festa
Foto: Aldaíla Bongiovi

Paula Lopes, Juliana Barreto e o DJ Pedro Garcia comandaram a trilha sonora da festa, com destaque para o tributo a Michael Jackson, um dos momentos mais comentados da noite.

Legenda: Juliana Barreto
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: DJ Pedro Garcia e Paula Lopes
Foto: Aldaíla Bongiovi

O open food levou assinatura do La Maison, enquanto o open bar apostou em bebidas importadas e ambientação sofisticada. A iniciativa também manteve o compromisso solidário ao apoiar o SOPAI – Hospital Infantil Filantrópico, representado no evento por Luís Eugênio Pequeno.

Legenda: Germano e Michelione Albuquerque, Michelinne e Edilson Pinheiro
Foto: LC Moreira

Confira mais flashes da Aldaíla Bongiovi.

Legenda: Haroldo e Bianca Maia, Carol e Germano Belchior
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Ingrid Medeiros e Mano Alencar
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Evandro Colares e Ricardo Bezerra
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Loredan Bernutty, Germano Albuquerque e Sérgio Wolgrand
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Germano Albuquerque, Bianca e Haroldo Maia
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Luís e Larissa Queiroz, Lorena Madeira e Vanderlei Taiser
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Adriano Ramalho, Regina Brito, Mirela e Eduardo Lima
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Fábio Fernandes, Germana Pompeu Germano Albuquerque
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Carmen Pompeu, Micheline e Germano Albuquerque, e Camila Cavalcante
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Robinson de Castro e Solange Marinho
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Randal e Carmen Pompeu
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Priscila Farias e Alexandre Aderaldo
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Willian Souza, Satomi Ito, Natalie e Alexandre Guilhon
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Festa do Mano!
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Germana Pompeu e Fábio Fernandes
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Martinha e George Assunção
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Pablo Guterres
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Mikaela e Lauren Ferreira e Machidovel Trigueiro
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Patrícia Studart e Josmário Cordeiro
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Breno e Juliana Melo
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Clausens e Taís Duarte
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Eduardo e Mirela Lima, Germano Albuquerque, Regina Brito e Adriano Ramalho
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Érika e Igor Rodrigues
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Ana Clara Castelo Branco, Micheline Albuquerque, Carmen Pompeu e Thais Albuquerque
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Patrícia Studart e Josmário Cordeiro
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Bianca Maia e Carol Belchior
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Fernanda e Rodrigo Barroso
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Manoela Ponte, Jonathas Costa e Germano Albuquerque
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Larissa e Luís Queiroz
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Liana Fujita e Tânia Facó
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Marina Coelho e Lorena Aragão
Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Jonathas Costa e Manoela Ponte
Foto: Aldaíla Bongiovi