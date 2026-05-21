CAPTEI: Festa do Mano reúne convidados em noite premium no Iate Clube de Fortaleza

A quarta edição da Festa do Mano confirmou o prestígio da label no calendário social de Fortaleza. Sob o comando de Germano Albuquerque, a noite ocupou a Boate Comodoro, no Iate Clube, reunindo um público fiel em clima de celebração, música e experiências premium.

Legenda: Germano Albuquerque, o anfitrião e a alma da festa Foto: Aldaíla Bongiovi

Paula Lopes, Juliana Barreto e o DJ Pedro Garcia comandaram a trilha sonora da festa, com destaque para o tributo a Michael Jackson, um dos momentos mais comentados da noite.

Legenda: Juliana Barreto Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: DJ Pedro Garcia e Paula Lopes Foto: Aldaíla Bongiovi

O open food levou assinatura do La Maison, enquanto o open bar apostou em bebidas importadas e ambientação sofisticada. A iniciativa também manteve o compromisso solidário ao apoiar o SOPAI – Hospital Infantil Filantrópico, representado no evento por Luís Eugênio Pequeno.

Legenda: Germano e Michelione Albuquerque, Michelinne e Edilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Confira mais flashes da Aldaíla Bongiovi.

Legenda: Haroldo e Bianca Maia, Carol e Germano Belchior Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Ingrid Medeiros e Mano Alencar Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Evandro Colares e Ricardo Bezerra Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Loredan Bernutty, Germano Albuquerque e Sérgio Wolgrand Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Germano Albuquerque, Bianca e Haroldo Maia Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Luís e Larissa Queiroz, Lorena Madeira e Vanderlei Taiser Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Adriano Ramalho, Regina Brito, Mirela e Eduardo Lima Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Fábio Fernandes, Germana Pompeu Germano Albuquerque Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Carmen Pompeu, Micheline e Germano Albuquerque, e Camila Cavalcante Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Robinson de Castro e Solange Marinho Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Randal e Carmen Pompeu Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Priscila Farias e Alexandre Aderaldo Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Willian Souza, Satomi Ito, Natalie e Alexandre Guilhon Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Festa do Mano! Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Germana Pompeu e Fábio Fernandes Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Pablo Guterres Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Mikaela e Lauren Ferreira e Machidovel Trigueiro Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Patrícia Studart e Josmário Cordeiro Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Breno e Juliana Melo Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Clausens e Taís Duarte Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Eduardo e Mirela Lima, Germano Albuquerque, Regina Brito e Adriano Ramalho Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Érika e Igor Rodrigues Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Ana Clara Castelo Branco, Micheline Albuquerque, Carmen Pompeu e Thais Albuquerque Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Patrícia Studart e Josmário Cordeiro Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Bianca Maia e Carol Belchior Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Fernanda e Rodrigo Barroso Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Manoela Ponte, Jonathas Costa e Germano Albuquerque Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Larissa e Luís Queiroz Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Liana Fujita e Tânia Facó Foto: Aldaíla Bongiovi

Legenda: Marina Coelho e Lorena Aragão Foto: Aldaíla Bongiovi