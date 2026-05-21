CAPTEI: Festa do Mano reúne convidados em noite premium no Iate Clube de Fortaleza

A quarta edição da Festa do Mano confirmou o prestígio da label no calendário social de Fortaleza. Sob o comando de Germano Albuquerque, a noite ocupou a Boate Comodoro, no Iate Clube, reunindo um público fiel em clima de celebração, música e experiências premium.
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Germano Albuquerque, o anfitrião e a alma da festa
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Aldaíla Bongiovi
Paula Lopes, Juliana Barreto e o DJ Pedro Garcia comandaram a trilha sonora da festa, com destaque para o tributo a Michael Jackson, um dos momentos mais comentados da noite.
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Juliana Barreto
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DJ Pedro Garcia e Paula Lopes
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O open food levou assinatura do La Maison, enquanto o open bar apostou em bebidas importadas e ambientação sofisticada. A iniciativa também manteve o compromisso solidário ao apoiar o SOPAI – Hospital Infantil Filantrópico, representado no evento por Luís Eugênio Pequeno.
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Germano e Michelione Albuquerque, Michelinne e Edilson Pinheiro
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LC Moreira
Confira mais flashes da Aldaíla Bongiovi.
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Haroldo e Bianca Maia, Carol e Germano Belchior
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Ingrid Medeiros e Mano Alencar
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Evandro Colares e Ricardo Bezerra
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Loredan Bernutty, Germano Albuquerque e Sérgio Wolgrand
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Germano Albuquerque, Bianca e Haroldo Maia
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Luís e Larissa Queiroz, Lorena Madeira e Vanderlei Taiser
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Adriano Ramalho, Regina Brito, Mirela e Eduardo Lima
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Fábio Fernandes, Germana Pompeu Germano Albuquerque
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Carmen Pompeu, Micheline e Germano Albuquerque, e Camila Cavalcante
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Robinson de Castro e Solange Marinho
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Randal e Carmen Pompeu
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Priscila Farias e Alexandre Aderaldo
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Willian Souza, Satomi Ito, Natalie e Alexandre Guilhon
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Festa do Mano!
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Germana Pompeu e Fábio Fernandes
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Martinha e George Assunção
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Pablo Guterres
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Mikaela e Lauren Ferreira e Machidovel Trigueiro
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Patrícia Studart e Josmário Cordeiro
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Breno e Juliana Melo
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Clausens e Taís Duarte
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Eduardo e Mirela Lima, Germano Albuquerque, Regina Brito e Adriano Ramalho
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Érika e Igor Rodrigues
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Etevaldo e Roberta Nogueira
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Ana Clara Castelo Branco, Micheline Albuquerque, Carmen Pompeu e Thais Albuquerque
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Patrícia Studart e Josmário Cordeiro
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Bianca Maia e Carol Belchior
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Fernanda e Rodrigo Barroso
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Manoela Ponte, Jonathas Costa e Germano Albuquerque
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Larissa e Luís Queiroz
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Liana Fujita e Tânia Facó
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Marina Coelho e Lorena Aragão
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Jonathas Costa e Manoela Ponte
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