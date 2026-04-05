BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Chaiany

Chaiany foi eliminada no décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, considerando o Paredão Falso, com 61,07% da média de votos. A desempregada deixou o reality show na noite deste domingo (5), após enfrentar Marciele e Juliano Floss na berlinda da semana.

No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação. Em sua fala, o jornalista ressaltou a importância de aproveitar as oportunidades dentro do programa, citando o filme Gênio Indomável (1997) como um exemplo de alguém que desperdiça seu talento por não acreditar em si mesmo.

Segundo o apresentador, para o potencial virar sucesso no BBB, é preciso "jogar o jogo" e "dançar conforme a música", algo que Chaiany não teria compreendido.

"Você foi implacável com quem mais precisava de você. Você não acolheu a pessoa que mais precisava do seu acolhimento. Quando você levantou a cabeça e estufou o peito com orgulho, sem medo, você foi incrível. Mas, quando você se encolheu, sumiu", disse Tadeu.

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Chaiany é a 12º eliminada com 61,07% dos votos. Marciele recebeu 20,37% de votos e Juliano 18,56%. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/hYJi7B2ECU — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2026

"Quando eu terminar, seremos oito. Hoje eu queria falar de uma história escrita por dois jovens, seus vinte e poucos anos, amigos de infância. Eles escreveram juntos um roteiro que fez um sucesso enorme. E juntos eles explodiram para se tornar dois dos maiores astros de Hollywood. Vocês conhecem Ben Affleck e Matt Damon. Eles escreveram o roteiro do filme Gênio Indomável. É a história de um rapaz que era um gênio da matemática, mas que não explorou todo o potencial que tinha, um desperdício de talento. Tanto nessa história, quanto na vida, como no BBB, para o potencial virar sucesso, o talento tem que jogar o jogo. Você precisa dançar conforme a música. Você não entendeu isso. Você não entendeu o que foi dito, as pessoas não te entenderam, mas o principal, o mais importante de tudo, é que você não se entendeu. Você foi implacável com quem mais precisava de você. Você não acolheu a pessoa que mais precisava do seu acolhimento. Quando você levantou a cabeça e se sentiu com orgulho, sem medo, você foi incrível. Mas quando você se encolheu, você sumiu. Você perdeu totalmente o ritmo. O filme Gênio Indomável ganhou Oscar de roteiro original. A sua história no BBB poderia ser digna de Oscar. Sabe por que o gênio da matemática do filme não conseguia explorar o potencial dele? Porque ele se sabotava. Porque ele não acreditava nele mesmo. Talvez alguém queira explicar a sua situação, usando as palavras daquela pensadora moderna que certa vez disse: 'galinha que anda com pato acaba morrendo afogada'. Mas a verdade é que você era um cisne. E muita gente enxergou isso. Só você não conseguia ver. Ou não quis ver, ou achou que era melhor não ver. A gente lamenta que tanto talento, tanto carisma tenham ficado pelo caminho. Mas mesmo assim, a gente agradece. Gratidão, Chaiany. Vem pra cá."

RELEMBRE COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O 13º paredão do BBB 26 foi formado na última sexta-feira (5). A líder Samira indicou Marciele à berlinda.

Juliano foi mais votado pela casa, com três votos. Gabriela e Chaiany empataram em segundo lugar, e Samira optou por indicar Chaiany.

Veja como foi a votação da casa