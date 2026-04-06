Veja trajetória de Chaiany, participante eliminada no 13º paredão do BBB 26

Chaiany, de 25 anos, foi a décima segunda eliminada do Big Brother Brasil 26, na noite deste domingo (5). A goiana entrou no grupo Pipocas do reality show.

A participante recebeu 61,07% na média dos votos do público, enquanto Marciele teve 20,37% dos votos e Juliano, 18,56%.

A sister protagonizou momentos importantes dentro do programa. Entre os mais marcantes estão a aliança com Babu e os embates com Ana Paula.

Chaiany nasceu no Vale do Paranã, em Goiás. Ela entrou no reality show após ser uma das vencedoras do desafio do Quarto Branco.

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RELEMBRE ALGUNS MOMENTOS DE CHAIANY NO BBB 26

QUARTO BRANCO

Membro do grupo Pipoca, Chaiany não foi escolhida pela público na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, perdendo a vaga para Jordana. Contudo, a sister ganhou uma segunda chance pelo Quarto Branco, uma prova de resistência para selar a entrada no reality.

Após resistir por mais de 120 horas no cômodo isolado, Chaiany conseguiu garantir a vaga na casa, ao lado de Gabriela, Leandro Boneco e Matheus.

EMBATES E ALIADOS

No início do jogo, Chaiany se consolidou como uma das aliadas do grupo liderado pelos veteranos Ana Paula Renault e Babu Santana. Por sua vez, sua principal parceira de jogo foi Gabriela, com quem dividiu estratégias desde o Quarto Branco.

No entanto, Chaiany sofreu uma virada drástica na sétima semana do jogo. Após vencer a Prova do Anjo, ela fortaleceu a relação com Babu e Solange Couto, mas se afastou de Ana Paula Renault, o que culminou em embates diretos, principalmente no Sincerão.

A postura fez a sister entrar em uma crise de popularidade, chegando a perder 300 mil seguidores em 48 horas. Anteriormente, ela tinha sido a primeira participante do grupo Pipoca a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

CARNAVAL NA SAPUCAÍ

No Carnaval, Gabriela e Chaiany deixaram a casa mais vigiada do País por algumas horas para acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Gabriela conquistou o benefício como presente do Anjo da semana e escolheu a companheira do Quarto Branco para acompanhá-la na Sapucaí.

Vendadas e usando fones de ouvido, as duas foram conduzidas até o sambódromo. Elas ficaram em um camarote especial de uma marca patrocinadora do programa. A estrutura suspensa, isolada do público, impediu qualquer contato com informações externas.