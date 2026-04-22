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Prêmio do BBB 26 aumenta para R$ 5,7 milhões e é o maior da história do reality

O novo valor foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:17)
Zoeira
Tadeu Schmidt é um homem de meia idade, branco, de cabelo preto. Na foto, ele está de moletom cinza sentado em uma poltrona dourada abraçando barras de ouro. Imagem usada para informar que prêmio do BBB 26 aumenta de valor.
Legenda: Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 26.
Foto: Globo/Fábio Rocha.

O apresentador do Big Brother Brasil 26, Tadeu Schmidt, anunciou, na noite desta terça-feira (21), que o prêmio da competição "rendeu" R$ 268.712,17 e, agora, é de R$ 5,7 milhões.

Inicialmente, o valor era de R$ 5,44 milhões, o maior da história do reality show.

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