Prêmio do BBB 26 aumenta para R$ 5,7 milhões e é o maior da história do reality

O apresentador do Big Brother Brasil 26, Tadeu Schmidt, anunciou, na noite desta terça-feira (21), que o prêmio da competição "rendeu" R$ 268.712,17 e, agora, é de R$ 5,7 milhões.

Inicialmente, o valor era de R$ 5,44 milhões, o maior da história do reality show.

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Grande final

A grande final do programa ocorre nesta terça e tem Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss disputando o prêmio milionário.