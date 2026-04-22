Prêmio do BBB 26 aumenta para R$ 5,7 milhões e é o maior da história do reality
O novo valor foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:17)
O apresentador do Big Brother Brasil 26, Tadeu Schmidt, anunciou, na noite desta terça-feira (21), que o prêmio da competição "rendeu" R$ 268.712,17 e, agora, é de R$ 5,7 milhões.
Inicialmente, o valor era de R$ 5,44 milhões, o maior da história do reality show.
Veja também
Grande final
A grande final do programa ocorre nesta terça e tem Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss disputando o prêmio milionário.
Assuntos Relacionados