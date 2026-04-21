Breno e Marcelo assumem romance fora da casa do BBB 26: 'Sem rótulos'

O biólogo Breno e o médico Marcelo, do BBB 26, assumiram romance fora do reality show nesta terça-feira (21), após formarem casal dentro da "casa mais vigiada do Brasil". A dupla contou a novidade durante o programa MesaCast BBB, que recebeu durante o dia todos os ex-participantes.

Apesar de estarem juntos, o casal disse "não ter rótulos" na relação. "Marcelinho é meu presente na casa. A gente era parceiro lá dentro e estamos nos relacionando aqui fora. Independente de rótulos, a gente está junto", revelou Breno.

"Ainda sem rótulos, estamos há dez dias", complementou Marcelo.

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Nova relação

Depois da declaração, o casal se beijou. O médico disse que os dois "estão se conhecendo", fora da intensidade do programa.

"Breno é uma pessoa que quero levar para minha vida, independentemente do rótulo. A gente se apoia. Quando estamos tristes, ligamos um para o outro", comentou.