Ana Paula, Milena e Juliano recebem roupas para final do BBB 26

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira receberam o look da grande final do Big Brother Brasil 26, que ocorre na noite desta terça-feira (26).

A produção anunciou o aviso na casa e o dançarino foi o último brother a chegar na despensa para conferir o figurino, porque estava cochilando.

Milena abriu a porta e foi seguida por Ana Paula. A recreadora infantil estranhou que havia um par de tênis tamanho 37 e questionou se seriam para ela ou Juliano.

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Ouvindo a movimentação, Juliano acordou e também foi à despensa. No momento em que entrou, Milena mostrava uma blusa com uma caricatura dela. "Olha, que bonitinho!", elogiou.

Legenda: Milena foi tietada por Ana Paula e Juliano. Foto: Reprodução/Globoplay.

Para os três finalistas, as roupas variavam em tons de preto e branco. Percebendo a semelhança, Ana Paula Renault comentou: "Vai estar todo mundo combinando".

Figurino especial

Na sala, Milena experimentou o look enviado pela produção: uma blusa social branca com macacão preto e gravata, além dos tênis.

"Esse é o look mais bonito que você usou aqui, disparado!", disse Ana Paula. "Tá um trem de doido". Juliano emendou: "Na moral, é o mais a cara dela de longe".

Internautas apontaram que o look lembra o uniforme da escola da novela Rebelde, da qual a mineira é fã.

Legenda: Ana Paula recebeu roupas dela própria. Foto: Reprodução/Globoplay.

No quarto, Ana Paula vestiu uma combinação de camiseta e calça brancas e acetinadas que já pertenciam a ela.

Já o look de Juliano Floss é uma incógnita. Ele já falou da ideia de vestir somente um blazer e uma cueca samba-canção. Resta saber como o dançarino aparecerá quando o programa for ao ar.