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BBB 26: Saiba como foi o discurso para a vitória de Ana Paula Renault na final

Apresentador ressaltou trajetória da sister no programa e a consagrou como a vencedora.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 00:54)
Zoeira
Cena em close-up de Ana Paula Renault na final do BBB 26, durante transmissão ao vivo da TV Globo, com enquadramento no rosto e logotipo Ao Vivo no canto da tela.
Legenda: Em discurso, Tadeu citou favoritismo de Ana Paula e trajetória da sister no jogo.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Ana Paula Renault foi consagrada como a grande campeã do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 75,94% da média de votos. A jornalista foi anunciada como a vencedora da edição nesta terça-feira (21), após enfrentar Milena e Juliano na final.

No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt destacou a trajetória da sister no jogo, assim como as atitudes combativas mantidas por ela ao longo do confinamento.

"Ana Paula Renault é um escândalo, é a beleza e o caos. Jogando esse jogo com determinação, uma entrega e um sarcasmo sem precedentes. Ela provocou e confrontou todo mundo, viu todo mundo sair no paredão", disse ele, afirmando que o BBB 26 girou "em torno dela".

"Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha. Sua filha gabaritou o BBB, zerou o game, foi extraordinária em todos os quesitos. É por isso que eu digo: todo reality show deveria ter Ana Paula Renault", encerrou ao anunciar a vitória.

Relação de Ana e Milena

Além do anúncio sobre Ana, Tadeu ainda falou sobre a parceria entre as duas finalistas. "Dupla, duas parceiras, campeã e vice-campeã. Jamais haverá uma dupla como Milena e Ana Paula", pontuou.

"Vocês deram uma aula para quem pensa em entrar nessa casa daqui para a frente", reforçou o apresentador.

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Discursos para Milena e Juliano

Com os votos do público, Milena ficou na 2ª colocação, também exaltada por Tadeu durante a final. Já Juliano Floss saiu como o 3º lugar da edição.

O primeiro anúncio foi para Juliano, que teve 6,77% dos votos do público.

"O Juliano teve a pachorra de puxar um papo sobre aquecimento global. É um safado mesmo. Mas é o safado mais querido, ele é muito especial", disse o apresentador sobre Juliano, elogiando o rapaz pelos comportamentos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Cena em close-up de Juliano Floss na final do BBB 26 durante transmissão ao vivo da TV Globo, em ambiente interno da casa, com logotipo “Ao Vivo” no canto da tela.
Legenda: Juliano abraçou familiares ao ser anunciado como 3º lugar do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

"Você vai fazer muito mais do que atender um Big Fone, você vai crescer muito nesses 100 dias", completou Tadeu sobre ele, já entregando o 3º lugar da disputa.

Para anunciar Milena como o 2º lugar, Tadeu fez mistério sobre as trajetórias dela e de Ana, tão entrelaçadas pela amizade entre as duas.

Cena em close-up de Milena na final do BBB 26, em ambiente interno da casa, durante transmissão do programa, com logotipo do BBB no canto da tela.
Legenda: Milena ficou com o 2º lugar da disputa.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A sister ficou com 17,29% dos votos, além de ter sido uma das participantes mais aclamadas deste ano. O apresentador ressaltou, inclusive, a força da recreadora infantil.

"Esse é também o roteirista de uma fábula, sobre uma lagarta que precisava entrar em uma casa para virar borboleta", disse ele sobre Milena. "A mais linda, e que nem quer ir embora. A mais linda história de descoberta pessoal que essa casa já viu", finalizou.

Veja o discurso completo de Tadeu para Ana Paula e Milena:

Agora, chegou a hora. Quando eu terminar, conheceremos a campeã do BBB 26. E aqui eu repito a pergunta da Ana Paula: que roteirista é esse? É um roteirista que colocou na final a maior dupla da história dos reality shows. Sim, porque quando a gente fala de maior participante, cada um tem sua preferência. Mas dupla, duas parceiras, campeã e vice-campeã, jamais haverá uma dupla como tia Milena e Ana Paula. Que roteirista é esse?

O roteirista de um revival que trouxe essa mulher de volta para tentar reescrever sua história depois de 10 anos para ser a bruxona, a cobra, a infeliz, a desumana, enquanto dava as maiores lições de humanidade para chorar escondida e não mostrar para ninguém as suas fraquezas. Quantas vezes, né, Ana Paula? Mas esse é também o roteirista de uma fábula, a fábula da largarta, que precisava entrar numa casa para virar borboleta. A lagarta que entrava na piscina de roupa, mas virou borboleta que vai de biquíni para onde quiser. A lagarta que não gostava de abraço virou a borboleta do abraço mais longo e apertado. A lagarta que se sentia marionete dos outros aqui fora virou a borboleta mais confiante aí dentro. Mais colorida, mais linda. E nem quer ir embora. Foi a mais linda história de descoberta pessoal que essa casa já viu. E esse é também o roteirista de um filme de guerra. Quantas e quantas vezes os moradores dessa casa não reclamaram dessa dupla dizendo algo tipo: "Olha, para quem tá assistindo de casa pode ser divertido, mas pra gente que tá aqui dentro não é". E é isso mesmo.

Desde quando as pessoas querem ver um monte de gente feliz no resort? Viver em paz é aqui fora, aí dentro é treta. E essas duas entenderam isso melhor do que ninguém. Buscaram um conflito todos os dias incansáveis. Viveram essa maratona de 100 dias em ritmo de 100 metros rasos. Uma aula para quem pensa em entrar nessa casa daqui pra frente. A tia Milena conseguiu o que parecia impossível depois de 26 edições. Entregar provocações totalmente inéditas, situações absolutamente originais, fruto da autenticidade máxima dessa moça. Quer dizer, aqui fora ganhou o apelido de POTY, 'Popcorn of the year'. A pipoca do ano.

E não foram poucas as pessoas dizendo que é a maior participante de todos os tempos. Tia Milena, quem não gosta de você é porque ainda não te entendeu. Basta te compreender para ser perdidamente apaixonado por você.

E Ana Paula. Ana Paula Renault é um escândalo. É a beleza e o caos. Jogando esse jogo com uma determinação, uma entrega e um sarcasmo sem precedentes. Quinta série, Coronel Humberto, coordenadora do resort, Jordan Unidunitê, ela provocou e confrontou todo mundo e viu todo mundo sair no paredão. Que mulher é essa?

Todo mundo tinha uma questão com a Ana Paula. O BBB 26 girou em torno de você, Ana Paula. E quando se tinha certeza de que nada mais poderia surpreender nessa história, esse roteirista escreveu uma tragédia. Há dois dias do fim, a protagonista recebeu a mais triste das notícias. Naquele momento, tudo parou. E se ela fosse embora? E se ela ficasse, mas não conseguisse? Mas esse roteirista havia reservado para ela um plot twist de amor. Ele transformou esse drama terrível em carinho,
em cuidado, em superação. Para mais uma vez essa mulher gigante mostrar sua força. Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha. Sua filha gabaritou o BBB, zerou o game. Sua filha foi extraordinária em todos os quesitos. É por isso que eu digo, todo o reality show deveria ter Ana Paula Renault. E que privilégio fazer parte do BBB em que Ana Paula é a grande campeã. Parabéns, Ana Paula. O BBB 26 sempre foi seu. Você ganhou, Ana Paula!

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