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Enquete BBB 26: resultado final aponta vitória de veterana com folga

Ana Paula Renault foi apontada por mais de 64,5% dos leitores como a favorita ao prêmio.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ana Paula é uma mulher de meia idade, loira, branca, de cabelo liso tamanho médio. Na foto, ela está de branco e mexe no cabelo, sorrindo.
Legenda: Ana Paula Renault é veterana. Ela também participou do BBB 16.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Ana Paula Renault deve ser a vencedora do Big Brother Brasil 26. Na enquete do Diário do Nordeste, a veterana foi apontada por 64,5% dos leitores para levar para casa o prêmio de R$ 5,4 milhões.

Em segundo lugar, de acordo com o resultado final da sondagem, deve ficar Milena Moreira. A recreadora infantil recebeu 25,6% dos votos. Já Juliano Floss, escolhido por 9,9% dos leitores, deve terminar em terceiro lugar.

O resultado da enquete reflete a movimentação dos telespectadores do programa nas redes sociais, que consideram certa a vitória da jornalista mineira.

No entanto, o vencedor da edição será anunciado apenas na noite desta terça-feira (21) pelo apresentador Tadeu Schmidt, na TV Globo, às 22h25, logo após a novela "Três Graças".

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Veja o resultado da enquete

Print do resultado final da enquete do Diário do Nordeste sobre o vencedor do BBB 26.
Legenda: O resultado da enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado do programa.
Foto: Reprodução.

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