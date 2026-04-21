Enquete BBB 26: resultado final aponta vitória de veterana com folga

Ana Paula Renault deve ser a vencedora do Big Brother Brasil 26. Na enquete do Diário do Nordeste, a veterana foi apontada por 64,5% dos leitores para levar para casa o prêmio de R$ 5,4 milhões.

Em segundo lugar, de acordo com o resultado final da sondagem, deve ficar Milena Moreira. A recreadora infantil recebeu 25,6% dos votos. Já Juliano Floss, escolhido por 9,9% dos leitores, deve terminar em terceiro lugar.

O resultado da enquete reflete a movimentação dos telespectadores do programa nas redes sociais, que consideram certa a vitória da jornalista mineira.

No entanto, o vencedor da edição será anunciado apenas na noite desta terça-feira (21) pelo apresentador Tadeu Schmidt, na TV Globo, às 22h25, logo após a novela "Três Graças".

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