Final do BBB 26: veja horário e como assistir ao vivo hoje (21)
Ana Paula, Juliano e Milena estão disputando o prêmio do programa.
A grande final do histórico Big Brother Brasil 26 irá ao ar na noite desta terça-feira (21), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Três Graças", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a consagração do vencedor desta edição.
Os aliados Ana Paula, Juliano Floss e Milena são os participantes do Top 3 e estão disputando o prêmio de R$ 5,44 milhões.
Que horas começa a final do BBB 26?
O BBB 26 terá início às 22h25 desta terça-feira (21), na TV Globo, logo após a exibição da novela "Três Graças". O programa deve ser encerrado por volta das 23h35.
Onde assistir à final do BBB 26 ao vivo?
Os telespectadores poderão acompanhar o reality show por meio do Globoplay, ao vivo. Já na televisão aberta, a transmissão ocorre pelo canal da TV Globo.
Finalistas do BBB 26
Juliano Floss foi o primeiro a garantir a vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista do BBB 26, na última sexta-feira (17).
Com uma dinâmica inédita nesta edição do programa, ele precisou reunir diversas informações ao longo da prova e responder corretamente um quiz durante o ao vivo.
Ana Paula e Milena chegaram à final após voltarem do último paredão de eliminação da temporada, em que Leandro Boneco foi eliminado.