Quando estreia o BBB 27? Saiba mais sobre as inscrições
Candidatos ao programa do próximo ano já podem se cadastrar no site do gshow.
Interessados em participar do BBB 27 já podem se candidatar a uma das vagas da casa mais vigiada do país. A abertura oficial das inscrições foi anunciada por Tadeu Schmidt, nesta terça-feira (21), após a final da temporada, que consagrou Ana Paula Renault como a campeã.
O programa do próximo ano ainda não tem data de estreia, mas os trabalhos para a escolha do próximo elenco já começaram.
A inscrição deve ser feita preenchendo um formulário no site do gshow. Os candidatos devem, primeiramente, escolher a região onde mora ou nasceu. Em seguida, é preciso responder o questionário de 90 perguntas e enviar fotos e um vídeo de apresentação.
Segundo a Globo, as entrevistas com a produção serão virtuais e presenciais, e as seletivas ainda não começaram.
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Alerta contra golpes
A emissora afirma que o contato será feito pelos canais informados no questionário, e alerta para o recebimeno de e-mails falsos sobre o processo seletivo.
"Fique ligado em seu e-mail. É por lá que faremos o primeiro contato. O endereço oficial tem o domínio @castitreach.com (Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse)", diz o comunicado do gshow.