Quando estreia o BBB 27? Saiba mais sobre as inscrições

Interessados em participar do BBB 27 já podem se candidatar a uma das vagas da casa mais vigiada do país. A abertura oficial das inscrições foi anunciada por Tadeu Schmidt, nesta terça-feira (21), após a final da temporada, que consagrou Ana Paula Renault como a campeã.

O programa do próximo ano ainda não tem data de estreia, mas os trabalhos para a escolha do próximo elenco já começaram.

A inscrição deve ser feita preenchendo um formulário no site do gshow. Os candidatos devem, primeiramente, escolher a região onde mora ou nasceu. Em seguida, é preciso responder o questionário de 90 perguntas e enviar fotos e um vídeo de apresentação.

Segundo a Globo, as entrevistas com a produção serão virtuais e presenciais, e as seletivas ainda não começaram.

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Alerta contra golpes

A emissora afirma que o contato será feito pelos canais informados no questionário, e alerta para o recebimeno de e-mails falsos sobre o processo seletivo.

"Fique ligado em seu e-mail. É por lá que faremos o primeiro contato. O endereço oficial tem o domínio @castitreach.com (Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse)", diz o comunicado do gshow.