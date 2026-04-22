Ana Paula Renault publica primeiro vídeo pós-BBB 26; 'tinha que agradecer todos vocês'

Em sua primeira aparição nas redes sociais após deixar o BBB 26 como campeã, Ana Paula Renault se disse surpresa com a sua vitória e agradeceu o apoio da torcida.

"Gente, 4:12 da manhã, estou aqui me atualizando e meio passada com todas as histórias, mas muito obrigada, eu tinha que agradecer todos vocês", disse a jornalista em vídeo publicados nos stories.

A jornalista ainda brincou após esquecer itens na casa do BBB. "Amanhã estarei na Ana Maria Braga e estou aqui atrás das minhas coisas. Minha necessaire ficou lá no BBB, gente. Alguém pega pra mim? Tenho que fazer meu skincare", disse no vídeo gravado no quarto do hotel.

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Prêmio milionário

Ana Paula Renault foi grande campeã do BBB 26 com 75,94% dos votos do público. O resultado foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (21).

Inicialmente, foi anunciado que o vencedor desta edição receberia R$ 5,44 milhões. Ao longo dos 100 dias de programa o dinheiro ficou retido em uma conta e rendeu um total de R$ 268.712,17.

Com a vitória, a mineira receberá o prêmio oficial de R$ 5.708.712 milhões, o maior já pago na história da atração, além de outros valores em dinheiro e bens materiais.