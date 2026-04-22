Ana Paula Renault recria meme após prêmio do BBB: 'Agora eu tô rica'
Veterana foi a grande campeã do reality global.
Em sua primeira entrevista após ganhar o Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault acabou recriando o famoso meme da atriz Carolina Ferraz, ao citar o prêmio milionário de R$ 5,7 milhões.
Ainda no gramado da casa, a veterana conversava com os apresentadores Ed Gama e Ana Clara, quando foi questionada sobre a possibilidade de participar em um novo reality show.
"Nunca mais, agora eu tô rica", gritou Ana Paula para a câmera, arrancando risos dos apresentadores.
A fala da jornalista faz referência a uma cena da novela Beleza Pura, de 2008, quando a vilã milionária Norma Gusmão afirma que não será presa por seus crimes ao gritar: "eu sou rica". Anos depois, a fala virou meme e é usado até hoje nas redes sociais.
Ana Paula é a vencedora da 26ª edição do Big Brother Brasil, que encerrou na terça-feira (21), com discurso emocionado de Tadeu Schimidt.