Ana Paula Renault recria meme após prêmio do BBB: 'Agora eu tô rica'

Veterana foi a grande campeã do reality global.

(Atualizado às 08:09)
Ana Paula Renault recria fala de Carolina Ferraz.
Legenda: Após prêmio, Ana Paula diz que não participaria de um novo reality show.
Foto: Reprodução

Em sua primeira entrevista após ganhar o Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault acabou recriando o famoso meme da atriz Carolina Ferraz, ao citar o prêmio milionário de R$ 5,7 milhões. 

Ainda no gramado da casa, a veterana conversava com os apresentadores Ed Gama e Ana Clara, quando foi questionada sobre a possibilidade de participar em um novo reality show. 

"Nunca mais, agora eu tô rica", gritou Ana Paula para a câmera, arrancando risos dos apresentadores. 

A fala da jornalista faz referência a uma cena da novela Beleza Pura, de 2008, quando a vilã milionária Norma Gusmão afirma que não será presa por seus crimes ao gritar: "eu sou rica". Anos depois, a fala virou meme e é usado até hoje nas redes sociais. 

Ana Paula é a vencedora da 26ª edição do Big Brother Brasil, que encerrou na terça-feira (21), com discurso emocionado de Tadeu Schimidt.

 

