CAPTEI: Liderança feminina no luxo pauta encontro exclusivo do LIDE Ceará

Na noite de terça, 28, o LIDE Ceará promoveu um business cocktail para receber Simone Melo, vice-presidente do J.P. Morgan Private Bank.

Legenda: Simone Melo, Emília Buarque e Pablo Gutierrez Foto: LC Moreira

Em pauta, o luxo sob comando feminino — um mix de comportamento, consumo e estratégia que traduz o novo código do alto padrão no país.

Legenda: Luciana Medeiros, Graça Dias Branco, Emília Buarque, Ana Maria Studart e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Com narrativa elegante, leve, segura e precisão executiva, Simone conduziu o talk por sua trajetória, entre conquistas e bastidores pessoais, entregando conteúdo com emoção calibrada. Resultado: atenção absoluta e aplausos de pé — daqueles que selam autoridade e inspiram.

Legenda: Simone Melo Foto: LC Moreira

O momento soft-chic da noite veio com a surpresa de Emília Buarque, que puxou o coro de parabéns pelos 52 anos recém-completados da executiva, criando uma cena sensível em meio ao networking de alto nível.

Legenda: Parabéns para Simone Melo Foto: LC Moreira

No pano de fundo, a parceria com a Desconexo Design reforçou o tom estético do encontro, elevado pela curadoria nordestina de Pablo Guterrez, que ocupou o showroom com peças de design autoral e assinatura sofisticada. Tradução da noite: liderança é o novo luxo, e repertório é o verdadeiro status.

Legenda: Lide Foto: LC Moreira

Vem ver fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Emília Buarque e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Pinho, Emília Buarque e Tatiana Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Studart e Simone Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Ana Maria Studart e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Simone Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Heloísa Sarubbi, Martinha Assunção e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Erel e Viviane Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Jeritza Gurgel e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Melo e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias, Emília Buarque e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Gutierrez e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Xerez e Luciana Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Graça Dias Branco e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pablo Gutierrez Foto: LC Moreira

Legenda: Dyana Carvalho e Williane Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Martins, Roberta Maia, Maria Braz e Carla Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Ceidiane Cavalcante e Geissiane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz, Simone Melo, Ana Maria Studart e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Chistiane Diógenes e Tito Flávio Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Pinho, Tatiana Machado, Jeritza Gurgel e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Studart e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Siphia Erel, Emília Buarque e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Xerez, Viviane Martins, Emília Buarque, Maria Braz e Roberta Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Martins e Roberta Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Paiva e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Simone Melo com Desconexo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Sophia Erel Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Medeiros, Graça Dias Branco, Emília Buarque, Ana Maria Studart e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares e Mariana Tomaz Foto: LC Moreira