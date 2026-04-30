CAPTEI: Liderança feminina no luxo pauta encontro exclusivo do LIDE Ceará

Na noite de terça, 28, o LIDE Ceará promoveu um business cocktail para receber Simone Melo, vice-presidente do J.P. Morgan Private Bank.
Em pauta, o luxo sob comando feminino — um mix de comportamento, consumo e estratégia que traduz o novo código do alto padrão no país.
Com narrativa elegante, leve, segura e precisão executiva, Simone conduziu o talk por sua trajetória, entre conquistas e bastidores pessoais, entregando conteúdo com emoção calibrada. Resultado: atenção absoluta e aplausos de pé — daqueles que selam autoridade e inspiram.
O momento soft-chic da noite veio com a surpresa de Emília Buarque, que puxou o coro de parabéns pelos 52 anos recém-completados da executiva, criando uma cena sensível em meio ao networking de alto nível.
No pano de fundo, a parceria com a Desconexo Design reforçou o tom estético do encontro, elevado pela curadoria nordestina de Pablo Guterrez, que ocupou o showroom com peças de design autoral e assinatura sofisticada. Tradução da noite: liderança é o novo luxo, e repertório é o verdadeiro status.