O show da banda Guns N' Roses em Fortaleza neste sábado (18) contará com uma operação especial de trânsito em torno da Arena Castelão. Cerca de 50 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão em campo para acilitar o acesso do público ao evento.

Os trabalhos terão início às 13h, antes de os portões abrirem, com o monitoramento das principais ruas e avenidas ao redor da arena.

A partir desse horário, a central de videomonitoramento da AMC vai dar início ao ajustes dos semáforos em tempo real para otimizar o fluxo dos veículos.

Veja também Seu Direito Produtora do Guns N’ Roses em Fortaleza é notificada após suposto veto a bateria portátil em show Verso Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber

Quais ruas terão mudanças no trânsito para show do Guns N' Roses?

Alguns trechos das avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e na rotatória terão cones para induzir a redução de velocidade.

A avenida do Contorno terá um trecho exclusivo para pedestres, a partir da Alberto Craveiro.

Orientações para quem vai de carro ou aplicativo

Para quem for de carro, a orientação da AMC é evitar estacionar em locais proibidos, como calçadas, entradas de garagens e ao longo de canteiros centrais.

O órgão ainda recomenda que os motoristas cheguem ao estádio com pelo menos três horas de antecedência para evitar imprevistos e optem pelo transporte por aplicativo.

Ao fim do show, o canteiro central da avenida Paulino Rocha, próximo ao portão de saída do estacionamento, será liberado para o tráfego de veículos. A medida visa especialmente quem segue em direção à BR-116 e aos bairros Cidade dos Funcionários e Aldeota.

Como vai funcionar o estacionamento da Arena Castelão para o show do Guns N' Roses?

O estacionamento da Arena Castelão estará liberado para os motoristas a partir das 14h. O acesso de carros será pela avenida Paulino Rocha e Rua M com Avenida do Contorno.

Quem for assistir ao show nas Pistas só poderá acessar o estádio pelo estacionamento.

Qual o valor do estacionamento da Arena Castelão?

Informações referentes à cobrança do estacionamento não foram divulgadas pela organização do evento, mas tudo indica que deve seguir os preços já cobrados normalmente: R$ 20 para carro e R$ 10 para moto.

Como ir de ônibus ao Castelão?

Em nota ao Diário do Nordeste, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que três ônibus especiais vão operar no atendimento ao público do show, com destino aos terminais de integração, a depender da demanda dos passageiros.

A empresa ainda informou que dispõe de 17 linhas de ônibus que passam pela arena, um total de 72 veículos em circulação no dia da apresentação. Para voltar do show, estarão disponíveis as seguintes rotas:

034 - Corujão/Av. Paranjana I;

035 - Corujão/Av. Paranjana II;

620 - Corujão/Barroso/Pedras.

Por onde entrar na Arena Castelão para o show do Guns N' Roses?

Legenda: Setores da Arena Castelão para o show deste sábado (19). Foto: Reprodução/Bilheteria Digital.

Arquibancadas Superior e Inferior: Portões L, N, P, H, M, O e I (pelas avenidas do Contorno e Paulino Rocha);

Portões L, N, P, H, M, O e I (pelas avenidas do Contorno e Paulino Rocha); Lounge Premium, Camarotes e Camarote Especial: Portões A1, A2, A3, A4, e A5 (pela avenida Alberto Craveiro);

Portões A1, A2, A3, A4, e A5 (pela avenida Alberto Craveiro); Pistas: Acesso pelo estacionamento.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari