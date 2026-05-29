CAPTEI: Canopus Construções celebra expansão no Ceará com inauguração em Fortaleza

A Canopus Construções reuniu convidados, parceiros comerciais, profissionais do mercado imobiliário e colaboradores para inaugurar sua nova loja em Fortaleza, em noite marcada por networking, celebração e experiências imersivas.
O novo espaço chega em momento estratégico para a construtora, que celebra 50 anos de atuação e amplia sua presença no Ceará.
Com estrutura moderna e ambientes planejados para oferecer mais conforto e proximidade no atendimento, a unidade aposta em uma experiência mais acolhedora para clientes e investidores.
Um dos destaques da inauguração foi o novo apartamento decorado, criado para apresentar de forma mais sensorial os empreendimentos da marca.
A nova fase reforça o posicionamento da Canopus no mercado cearense, combinando inovação, relacionamento e uma proposta cada vez mais conectada ao lifestyle contemporâneo. Confira os flashes de LC Moreira.