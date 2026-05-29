CAPTEI: Canopus Construções celebra expansão no Ceará com inauguração em Fortaleza

A Canopus Construções reuniu convidados, parceiros comerciais, profissionais do mercado imobiliário e colaboradores para inaugurar sua nova loja em Fortaleza, em noite marcada por networking, celebração e experiências imersivas.

Legenda: Um espaço pronto para fazer bons negócios Foto: LC Moreira

O novo espaço chega em momento estratégico para a construtora, que celebra 50 anos de atuação e amplia sua presença no Ceará.

Legenda: Canopus: 50 anos de mercado e de olho no futuro Foto: LC Moreira

Com estrutura moderna e ambientes planejados para oferecer mais conforto e proximidade no atendimento, a unidade aposta em uma experiência mais acolhedora para clientes e investidores.

Legenda: Fábio Nahuz, Vilma Bacelar, Patriolino Dias, Marilene, Parmênio e Thiago Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Fujita, Leandro, Lisandro e Ferdinando Carvalho, Liana Fujita, Parmênio Carvalho Junior, Carlos e Carlos Fujita Junior Foto: LC Moreira

Um dos destaques da inauguração foi o novo apartamento decorado, criado para apresentar de forma mais sensorial os empreendimentos da marca.

Legenda: O apartamento decorado da Canopus, apresentado na quinta (28). Foto: LC Moreira

Legenda: Mais detalhes do novo apartamento decorado da Canopus Foto: LC Moreira

A nova fase reforça o posicionamento da Canopus no mercado cearense, combinando inovação, relacionamento e uma proposta cada vez mais conectada ao lifestyle contemporâneo. Confira os flashes de LC Moreira.

Legenda: Marcelo Peres, Leo Farias, Thiago Carvalho e Matheus Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pires, Samantha Tinoco e Fábio Nahuz Foto: LC Moreira

Legenda: Álvaro Fujita, Luiz Eugênio Pequeno, Lara e Eugênio Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Time de engenheiros da Canopus Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana, Thiago e Esther Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Davi, Rossana, Parmênio Junior e Lara Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro, Juliane e Leandro Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Álvaro, Ana Letícia e Ana Júlia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Álvaro e Carol Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Rossana Carvalho, Flávia Braga, Fabíola Fernandes, Sheslyda Farias, Luciana Carvalho e Angélica Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Fernandes, Thiago Carvalho e Lisandro do Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Rossana e Luciana Carvalho, Flávia Braga, Fabíola Fernandes e Sheslyda Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Ferdinando Carvalho, Leo e Leo Farias Filho e Marcelo Peres Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Cabral, Thiago e Luciana Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Fujita Junior, Marilene e Parmênio Carvalho e Rafael Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Girão, Thiago Carvalho e Rômulo Leite Foto: LC Moreira