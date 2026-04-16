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Produtora do Guns N’ Roses em Fortaleza é notificada após suposto veto a bateria portátil em show

Procon Ceará recebeu denúncias de fãs sobre uma possível "alteração unilateral e de última hora" nas regras do evento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:14)
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Legenda: Axel Rose e Slash estarão presentes nas apresentações da banda pelo Brasil.
Foto: A.PAES/Shutterstock

O Procon Ceará notificou, nesta quinta-feira (16), a empresa Arte Produções, responsável pela organização do show da banda Guns N’ Roses em Fortaleza.

O órgão informou ter recebido diversas denúncias de consumidores sobre uma suposta proibição de entrada com carregadores portáteis (power banks) no evento, que acontece no dia 18 de abril, na Arena Castelão.

Nas reclamações, fãs relataram ao órgão uma "alteração unilateral e de última hora" nas regras previamente divulgadas ao público sobre esse tipo de bateria.

O que disse o Procon Ceará?

O Procon Ceará disse ter solicitado esclarecimentos formais à Arte Produções, pedindo "justificativa técnica ou de segurança, cópia das comunicações oficiais e informações sobre eventuais medidas" para evitar prejuízos aos consumidores.

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Empresa nega alteração de regras

Ao Procon, a produtora alegou que não houve alteração nas regras para o show em Fortaleza e que a informação sobre a suposta proibição teria circulado "de forma não oficial, com base em orientações de outras praças", o que, segundo ela, não se aplica ao evento na Capital.

A empresa teria dito ainda que, para o evento em Fortaleza, permanecem válidas as regras já "amplamente divulgadas anteriormente".

"Segundo os esclarecimentos prestados, não há proibição específica para carregadores portáteis entre os itens vedados inicialmente informados ao público. A empresa ressaltou, contudo, que objetos de qualquer natureza considerados perigosos pela equipe de segurança do evento poderão ser impedidos de entrar, por razões de segurança", diz nota do Procon.

Para garantir a segurança do público e evitar transtornos, o órgão reitera que as orientações sobre os itens permitidos e proibidos sejam sempre divulgadas de forma clara, prévia e oficial.

O órgão informou que segue acompanhando o caso e orientou aos consumidores que se sintam prejudicados ou tenham dúvidas sobre as condições do evento procurem os canais oficiais do Procon Ceará.

Ao Diário do Nordeste, a empresa Arte Produções reforçou que "não houve a proibição" dos equipamentos citados.

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