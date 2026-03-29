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Guns N' Roses anuncia mudança na formação a pouco dias de turnê que virá ao Brasil

A banda norte-americana fará show em Fortaleza no dia 18 de abril.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:40)
Verso
Integrantes do Guns N Roses agradecem ao público após show.
Legenda: A banda Guns N' Roses volta a Fortaleza para show no dia 18 de abril, sem a tecladista.
Foto: Divulgação/Guns N' Roses.

A banda Guns N' Roses anunciou que a tecladista Melissa Reese não vai participar da turnê mundial de 2026 por motivos pessoais. Sem informar mais detalhes, a publicação foi feita no Instagram na última sexta-feira (27).

Reese passou a integrar a banda em 2016, ao substituir Chris Pitman no início da turnê "Not In This Lifetime", tornando-se a primeira mulher entre os integrantes fixos do Guns N’ Roses.

A série de shows terá nove apresentações no Brasil e vai passar por Fortaleza no dia 18 de abril. A apresentação marca o primeiro grande show internacional na capital cearense em quase uma década.

A turnê começa no México e segue pela América do Sul. O primeiro destino do grupo no Brasil será Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na próxima quarta-feira (1º). Em seguida, haverá apresentações em cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Maranhão e Pará.

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  • 1º/4 - Porto Alegre (RS)
  • 4/4 - São Paulo (SP)
  • 7/4 - São José do Rio Preto (SP)
  • 9/4 - Campo Grande (MS)
  • 12/4 - Cariacica (ES)
  • 15/2 - Salvador (BA)
  • 18/4 - Fortaleza (CE)
  • 21/4 - São Luís (MA)
  • 25/4 - Belém (PA)
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