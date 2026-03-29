Guns N' Roses anuncia mudança na formação a pouco dias de turnê que virá ao Brasil
A banda norte-americana fará show em Fortaleza no dia 18 de abril.
A banda Guns N' Roses anunciou que a tecladista Melissa Reese não vai participar da turnê mundial de 2026 por motivos pessoais. Sem informar mais detalhes, a publicação foi feita no Instagram na última sexta-feira (27).
Reese passou a integrar a banda em 2016, ao substituir Chris Pitman no início da turnê "Not In This Lifetime", tornando-se a primeira mulher entre os integrantes fixos do Guns N’ Roses.
A série de shows terá nove apresentações no Brasil e vai passar por Fortaleza no dia 18 de abril. A apresentação marca o primeiro grande show internacional na capital cearense em quase uma década.
A turnê começa no México e segue pela América do Sul. O primeiro destino do grupo no Brasil será Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na próxima quarta-feira (1º). Em seguida, haverá apresentações em cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Maranhão e Pará.
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Veja o cronograma de shows do Guns N' Roses no Brasil
- 1º/4 - Porto Alegre (RS)
- 4/4 - São Paulo (SP)
- 7/4 - São José do Rio Preto (SP)
- 9/4 - Campo Grande (MS)
- 12/4 - Cariacica (ES)
- 15/2 - Salvador (BA)
- 18/4 - Fortaleza (CE)
- 21/4 - São Luís (MA)
- 25/4 - Belém (PA)