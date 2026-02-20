Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Mulher trans ganha processo contra plano de saúde no Ceará para realizar cirurgia de redesignação

Ela também irá receber indenização por danos morais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Seu Direito
Legenda: Segundo os autos, a mulher trans passou por consulta com dois cirurgiões plásticos do plano, mas ambos informaram que não realizariam o procedimento por falta de expertise.
Foto: Shutterstock/Doidam 10

A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou que um plano de saúde custeie a cirurgia de redesignação de gênero de uma mulher trans e a indenize em R$ 10 mil por danos morais.  O colegiado considerou que houve imposição de obstáculos injustificados por parte da operadora. O julgamento ocorreu no dia 10 de fevereiro. 

O Diário do Nordeste entrou em contato com o plano de saúde Hapvida Assistência Médica S/A para comentar a decisão e aguarda posicionamento. 

Conforme publicação no portal do TJCE, o caso teve origem em ação ajuizada por beneficiária que relatou entraves para realizar a cirurgia. Segundo os autos, ela passou por consulta com dois cirurgiões plásticos credenciados ao plano, mas ambos informaram que não realizariam o procedimento por falta de expertise.

Ao procurar novamente a operadora para solucionar a situação, a paciente teve consulta reagendada com o mesmo profissional que já havia declarado não possuir conhecimento técnico para executar a cirurgia.

A autora sustentou que, apesar de cumprir os requisitos exigidos e apresentar laudos médicos favoráveis, foi encaminhada a diversas consultas sem resultado prático. Diante disso, pediu que a empresa custeasse o procedimento e fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de sofrimento emocional.

Reconhecimento de dano moral

No processo, a Hapvida argumentou que não houve negativa formal de autorização e que a autora não comprovou indeferimento do pedido. A operadora defendeu inexistir falha na prestação de serviço e ausência de dano moral.

Em 22 de agosto de 2025, o Juízo da 23ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza determinou que a empresa custeasse a cirurgia, ao entender que a ré não negou expressamente o procedimento, mas se limitou a postergar a solução administrativa, sem oferecer resposta adequada. Na ocasião, o pedido de indenização foi rejeitado por falta de elementos suficientes.

Após recursos de ambas as partes, a 4ª Câmara de Direito Privado, ao julgar as apelações, reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e fixar indenização de R$ 10 mil.

O relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, afirmou que ficou comprovado nos autos que a autora apresentava quadro de automutilação e propensão ao autoextermínio, com indicação médica para redesignação sexual, e que houve imposição de obstáculos injustificados por parte do plano de saúde.

