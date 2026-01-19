Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresa é condenada a pagar R$ 200 mil para gerente com depressão demitida

A vítima foi dispensada das atividades pouco após retornar de um afastamento para tratar a doença.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:42)
Seu Direito
Legenda: O caso aconteceu em 2017 e foi julgado em novembro de 2025.
Foto: Shutterstock/Tinnakorn Jorruang.

A empresa de cosméticos Avon foi condenada a pagar uma indenização de R$ 200 mil por demitir uma gerente do estabelecimento que apresentava laudo médico de depressão. O caso aconteceu em 2017, em São Paulo, mas o julgamento terminou em novembro de 2025. As informações foram divulgadas na última semana pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Na época, a vítima havia retornado de um afastamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por estar diagnosticada com depressão que, segunda ela, relacionava-se ao estresse e às pressões que sofria no ambiente de trabalho.

Conforme constatado pelo Judiciário, a empresa, mesmo ciente de outros afastamentos, teria colocado a gerente "na geladeira" logo após retornar da licença, em 28 de julho de 2017. Ela foi dispensada menos de dois meses depois, em 5 de setembro do mesmo ano.

Veja também

teaser image
Seu Direito

Justiça mantém demissão por justa causa de funcionária que usou foto da internet para obter atestado

teaser image
Seu Direito

Justiça condena passageira a pagar R$ 30 mil a motorista de aplicativo acusado de dopagem

A Segunda Turma do TST considerou a dispensa discriminatória e reestabeleceu a decisão dada em primeira instância, que havia tido redução na indenização pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) para R$ 35 mil.

Além do valor provisório fixado em R$ 200 mil, a empresa também terá custas processuais de R$ 4 mil.

Na decisão, a ministra Delaíde Miranda Arantes, relatora do recurso de revista da trabalhadora, destacou que a depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das principais causas de incapacidade no mundo

Para a ministra, o fato de a gerente ter sido dispensada apenas dois meses após retornar do afastamento demonstra o caráter discriminatório da demissão.

Entenda o caso

O emprego, conforme a gerente, era marcado por metas e exigências constrangedoras.

Entre as circunstâncias citadas, ela explicou na ação que precisava participar de reuniões trajando fantasias de personagens, como Mulher Maravilha, e anunciar produtos em via pública, inclusive em locais perigosos e com alto índice de violência, fazendo uso de perucas coloridas e megafone.

Além disso, ela também relatou mudanças de setor com redução salarial.

Ao Diário do Nordeste, a empresa declarou, em nota, que "o processo refere-se a um fato ocorrido na Avon, em 2017, antes de sua aquisição pela Natura. A liderança envolvida já não integra o quadro de colaboradores da empresa e a Natura trata o assunto com seriedade".

Assuntos Relacionados
Silueta de mulher de cabelo longo, amarrado em rabo de cavalo, sentada no chão de casa, com sofá ao lado e porta com cortinas ao fundo. Ela olha para baixo, com a mão no rosto, e ambiente em preto e branco.

Seu Direito

Empresa é condenada a pagar R$ 200 mil para gerente com depressão demitida

A vítima foi dispensada das atividades pouco após retornar de um afastamento para tratar a doença.

Redação Há 41 minutos
Fachada do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará.

Seu Direito

Demissão de técnica de enfermagem que filmou paciente de UTI em Fortaleza é válida, decide Justiça

Profissional gravou o paciente com faixas de contenção nos pulsos e nas pernas.

Redação 14 de Janeiro de 2026
foto da fachada da sede da Enel em Fortaleza.

Seu Direito

Trabalhador morre afogado durante manutenção, e Enel é condenada em R$ 500 mil

MPT-CE entendeu que a empresa não proporcionou um ambiente de trabalho seguro.

Redação 05 de Novembro de 2025
prime video da amazon condenada

Seu Direito

Justiça manda Amazon pagar multa de R$ 2 mil a cliente por propagandas no streaming

Decisão foi proferida na Justiça Estadual da Bahia.

Redação 02 de Novembro de 2025
Mãos segurando fita quebra-cabeça para o Dia Mundial da Consciência do Autismo.

Seu Direito

Jornada de mãe solo deve ser reduzida para ela cuidar de filho com autismo, decide Justiça

A funcionária da Caixa também poderá trabalhar exclusivamente à tarde, para ter a manhã livre para acompanhar o filho em terapias

Redação 22 de Outubro de 2025
Imagem ilustrativa do corredor de um supermercado

Seu Direito

Supermercado de Fortaleza é condenado a pagar por trabalho nas eleições

Funcionários trabalharam no primeiro e segundo turno das eleições de 2022 e não receberam compensação

Redação 07 de Outubro de 2025
foto de três alianças representando poliamor. Imagem para ilustrar uma matéria sobre duas mulheres que terão o direito de dividir a pensão após a morte do companheiro

Seu Direito

Justiça reconhece união poliafetiva e duas mulheres terão pensão por morte do marido em SC

Para a juíza, o caso se trata de um único núcleo familiar, levando em consideração 35 anos de convivência

Redação 25 de Agosto de 2025
Edifício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com fachada de vidro, localizado em uma área urbana com árvores e pessoas na frente.

Seu Direito

Justiça condena passageira a pagar R$ 30 mil a motorista de aplicativo acusado de dopagem

Caso aconteceu em 2022, mas a decisão só foi publicada em 14 de julho deste ano

Redação 01 de Agosto de 2025
TikTok

Seu Direito

Empresa divulga acidente de funcionário como vídeo de humor no TikTok e é condenada pela Justiça

Justiça do Trabalho considerou o caso uma forma de ridicularizar a situação do trabalhador

Redação 23 de Julho de 2025
Mulher enviando áudio pelo telefone, ilustrando decisão da Justiça que manteve demissão por justa causa de funcionária que usou foto da internet

Seu Direito

Justiça mantém demissão por justa causa de funcionária que usou foto da internet para obter atestado

Mulher enviou imagem pública de um olho com sinais de conjuntivite durante uma consulta virtual

Carol Melo 08 de Julho de 2025
1 2 3