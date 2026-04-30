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Veja o Resultado da Mega-Sena 3002 desta quinta-feira (30/04); prêmio é de R$ 130,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
30 de Abril de 2026 - 18:30
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Legenda: A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50
Foto: Thiago Gadelha
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A Mega-Sena pode pagar até R$ 130,0 milhões nesta quinta-feira (30/04). O concurso 3002 acontece a partir das 21h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 3002

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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