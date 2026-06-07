Aposta de Juazeiro do Norte acerta cinco números na Mega-Sena e leva mais de R$ 37 mil

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Uma aposta simples realizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, acertou cinco das seis dezenas sorteadas e faturou R$ 37.037,29 no concurso 3015 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de sábado, 6 de junho de 2026.

O bilhete premiado foi registrado de forma física na Casa Lotérica Mina de Ouro (M & M Loterias Ltda). Este foi um dos 68 prêmios de quina distribuídos nacionalmente neste sorteio.

Enquanto o apostador cearense garantiu a quantia de mais de R$ 37 mil, uma única aposta feita pela internet em Brasília (DF) acertou os seis números e levou sozinha o prêmio principal de R$ 30.424.768,27.

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Detalhes do concurso 3015

Os números sorteados foram: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.

De acordo com o rateio oficial da Caixa Econômica Federal, o desempenho dos apostadores foi o seguinte:

Sena (6 acertos): 1 aposta ganhadora (Brasília - DF) – R$ 30.424.768,27.

(6 acertos): 1 aposta ganhadora (Brasília - DF) – R$ 30.424.768,27. Quina (5 acertos): 68 apostas ganhadoras – R$ 37.037,29.

(5 acertos): 68 apostas ganhadoras – R$ 37.037,29. Quadra (4 acertos): 4.932 apostas ganhadoras – R$ 841,73.

A aposta vencedora de Juazeiro do Norte foi do tipo simples, com seis números marcados. Atualmente, esse tipo de jogo custa R$ 6,00, e a probabilidade de acerto para a quina é de 1 em 154.518.

Como resgatar o prêmio

O ganhador de Juazeiro do Norte, assim como os demais premiados do concurso 3015, tem um prazo regulamentar de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para realizar o resgate do dinheiro.

O saque pode ser efetuado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal mediante apresentação do comprovante da aposta e documentos de identificação.

As apostas para os próximos concursos podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelos canais eletrônicos da Caixa. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem regularmente às terças, quintas e sábados.

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