Aposta de Brasília leva R$ 30 milhões sozinha na Mega-Sena; veja resultado

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Uma única aposta do Distrito Federal, em Brasília, levou o prêmio de R$ 30.424.768,27 do sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo. As informações são da Caixa Econômica Federal.

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Os seis números sorteados no concurso 3.015 da premiação foram: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.

Também foram contemplados ganhadores da quina (cinco acertos) e da quadra (quatro acertos):

68 apostas acertaram a quina e levaram R$ 37.037,29 cada;

cada; 4.932 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 841,73 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena deve premiar cerca de R$ 3,5 milhões e será realizado na terça-feira (9).

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena;

1 em 154.518 para a Quina;

1 em 2.332 para a Quadra.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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