Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 856 - Sorteio de sexta-feira, 05/06; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 856 em 05/06 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
05 de Junho de 2026 - 18:30
capa da noticia
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
Logo do Patrocinador

O sorteio da Super Sete 856 acontece nesta sexta-feira, 05/06 e o prêmio está acumulado em R$ 1,2 milhão. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20h30 e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 856

O sorteio será realizado hoje, sexta-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 856?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 1,2 milhão, basta fazer sua aposta até às 20h30 de hoje, sexta-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5
8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9
9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0
10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6
11 625.000 14.535 811 84 14,8
12 312.500 8.224 520 61 12,1
13 156.250 4.735 343 45 10,2
14 78.125 2.790 233 35 8,7
15 52.083 1.978 176 28 7,6
16 34.722 1.408 134 23 6,8
17 23.148 1.006 103 19 6,1
18 15.432 723 80 16 5,5
19 10.288 523 63 14 5,1
20 6.859 381 50 12 4,7
21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 20h30 de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7043, desta sexta-feira (05/06); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7043, desta sexta-feira (05/06); prêmio é de R$ 20,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2933 – Sorteio de sexta-feira, 05/06; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2933 – Sorteio de sexta-feira, 05/06; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2933 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3703, desta sexta-feira (05/06); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3703, desta sexta-feira (05/06); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 856 - Sorteio de sexta-feira, 05/06; Prêmio de R$ 1,2 milhão
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 856 - Sorteio de sexta-feira, 05/06; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 856 em 05/06 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2966 de hoje, sexta-feira, 05/06; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2966 de hoje, sexta-feira, 05/06; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2966 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,5 milhões.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 32 milhões aplicados na poupança
Loterias

Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 32 milhões aplicados na poupança

Próximo sorteio ocorre neste sábado (6), às 21h.

Redação

05 de Junho de 2026

Imagem da notícia Mega-Sena não terá sorteio nesta quinta-feira; prêmio acumulado chega a R$ 32 milhões
Loterias

Mega-Sena não terá sorteio nesta quinta-feira; prêmio acumulado chega a R$ 32 milhões

Sorteio acontece no próximo sábado (6).

Redação

04 de Junho de 2026

Imagem da notícia Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil
Loterias

Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil

Aposta de 20 números custou cerca de R$ 54 mil.

Redação

04 de Junho de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6071, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 500 mil
Loterias

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6071, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7042, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 18,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7042, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 18,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2932 – Sorteio de quarta-feira, 03/06; Prêmio de R$ 500 mil
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2932 – Sorteio de quarta-feira, 03/06; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2932 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3702, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3702, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 855 - Sorteio de quarta-feira, 03/06; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 855 - Sorteio de quarta-feira, 03/06; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 855 em 03/06 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2965 de hoje, quarta-feira, 03/06; prêmio é de R$ 2,3 milhões
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2965 de hoje, quarta-feira, 03/06; prêmio é de R$ 2,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2965 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,3 milhões.

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 360 de hoje 03/06; prêmio é de R$ 46,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 360 de hoje 03/06; prêmio é de R$ 46,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

03 de Junho de 2026

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2399 de hoje, 02/06; prêmio é de R$ 32,5 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2399 de hoje, 02/06; prêmio é de R$ 32,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim

02 de Junho de 2026

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1221 de hoje, 02/06; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1221 de hoje, 02/06; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim

02 de Junho de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7041, desta terça-feira (02/06); prêmio é de R$ 16,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7041, desta terça-feira (02/06); prêmio é de R$ 16,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

02 de Junho de 2026

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3014 desta terça-feira (02/06); prêmio é de R$ 16,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3014 desta terça-feira (02/06); prêmio é de R$ 16,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim

02 de Junho de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3701, desta terça-feira (02/06); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3701, desta terça-feira (02/06); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

02 de Junho de 2026

1

2 3 4 5