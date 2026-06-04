Mega-Sena não terá sorteio nesta quinta-feira; prêmio acumulado chega a R$ 32 milhões

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O concurso 3015 da Mega-Sena não será realizado nesta quinta-feira (4). Em virtude do dia de Corpus Christi, o sorteio acontecerá apenas neste sábado (6) a partir das 21 horas.

Na última terça-feira (2), o concurso 3014 sorteou seis dezenas: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio de R$ 16 milhões acumulou e pode chegar a R$ 32 milhões no sorteio deste sábado.

Veja também Loterias Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil Loterias Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6071, desta quarta-feira (03/06); prêmio é de R$ 500 mil

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20h30 (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.