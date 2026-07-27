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Apostas do Ceará acertam quina da Mega-Sena e cada uma leva R$ 28 mil

Três apostas foram registradas em Fortaleza e uma em Crateús.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 07:59 (Atualizado às 08:15)
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Legenda: Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.
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Quatro apostas registradas no Ceará acertaram cinco dezenas do concurso 3036 da Mega-Sena, sorteada neste domingo (26), e cada uma levou o prêmio de R$ 28.109,79

Três apostas foram registradas em Fortaleza e uma em Crateús, no Interior do Estado. Todos foram jogos simples

Das apostas de Fortaleza, duas foram registradas na Nossa Lotérica V, no bairro João XXIII, e uma na loteria Pé Quente, no bairro Antônio Bezerra. Já a aposta de Crateús foi feita por canais eletrônicos. 

Resultado da Mega-Sena 3036

Os números sorteados foram: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta terça-feira (28). 

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Outras apostas premiadas

Além das apostas cearenses, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.

  • cinco acertos: 92 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 28.109,79;
  • quatro acertos: 7.263 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 583,92 para cada.

 

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