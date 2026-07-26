Tele Sena: confira o resultado deste domingo (26/07)

O SBT divulga neste domingo (26) o resultado da Tele Sena Semanal de número 114. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferece um valor de R$ 300 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil.

No total, um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado:

1ª rodada: ainda não divulgado.

2ª rodada: ainda não divulgado.

GIRO DA SEMANA

1º SORTEIO (R$ 100) : ainda não divulgado.

2º SORTEIO (R$ 200) : ainda não divulgado.

3º SORTEIO (R$ 500) : ainda não divulgado.

4º SORTEIO (R$ 1 mil): ainda não divulgado.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: