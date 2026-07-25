Nova fábrica em Cariré vai gerar até 2 mil empregos a partir de outubro, diz Elmano

A fabricante gaúcha NKS Vulcanizados deve inaugurar em outubro sua unidade em Cariré, a 265 km de Fortaleza, com projeção de gerar até 2 mil empregos.
A confirmação do prazo foi feita pelo governador Elmano de Freitas (PT), neste sábado (25), durante reunião com o secretariado estadual na Residência Oficial, em Fortaleza.
De acordo com o gestor, as obras do galpão industrial que abrigará a empresa estão na reta final.
"Tem empresas para se instalar no Ceará nos próximos dias. Ontem (24), estava em Cariré, e está lá um galpão que deve terminar (as obras) em outubro e vai se instalar uma empresa, com perspectiva de gerar de 1.000 a 2.000 empregos", disse.
O investimento estimado na unidade é de R$ 40 milhões, conforme antecipado pelo colunista Victor Ximenes em outubro do ano passado.
Segundo a publicação, o pacote inclui R$ 24 milhões em subsídios estaduais e a doação de um terreno pela Prefeitura de Cariré e pelo governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), onde será erguida a planta industrial de 15 mil m².
A produção prevista é de 200 mil pares de calçados por mês a partir do terceiro ano de funcionamento. Esta é a primeira unidade da NKS fora do Rio Grande do Sul.
Nova empresa deve assumir galpões após a onda de fechamentos em Pentecoste
Na mesma coletiva, Elmano confirmou que o Governo do Estado deve anunciar até a próxima quinta-feira (30) o nome do novo grupo fabril que ocupará as estruturas industriais em Pentecoste, após o fechamento de 5 fábricas calçadistas.
Entre junho e julho, cinco fábricas do empresário Alexandre Becker fecharam as portas na cidade — Valenti, Serrota, Pentecoste Calçados, WS Calçados e, mais recentemente, a VS Sport (que operava no antigo galpão da Paquetá).
O encerramento em cadeia resultou na demissão de cerca de 1.000 trabalhadores no município.
Estamos levando uma empresa tão grande quanto (as que foram fechadas) para Pentecoste. Aliás, com perspectiva de ter outras empresas, de outros ramos, diversificando a produção que tínhamos em Pentecoste.
Encontro com o secretariado
As declarações sobre os investimentos industriais foram dadas em coletiva de imprensa concedida por Elmano de Freitas durante o encontro de trabalho com a vice-governadora Jade Romero, secretários estaduais e chefes de órgãos vinculados.
A agenda teve como objetivo apresentar um balanço das ações executadas até o momento e definir o mapa de prioridades da gestão para o segundo semestre.
Gestores de pastas estratégicas falaram com a imprensa sobre um balanço do trabalho das pastas e dos principais projetos em andamento no Estado.
Entre eles estavam o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini; a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho; o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes; e o secretário da Infraestrutura, Hélio Winston Leitão.