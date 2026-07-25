Nova fábrica em Cariré vai gerar até 2 mil empregos a partir de outubro, diz Elmano

A fabricante gaúcha NKS Vulcanizados deve inaugurar em outubro sua unidade em Cariré, a 265 km de Fortaleza, com projeção de gerar até 2 mil empregos.

A confirmação do prazo foi feita pelo governador Elmano de Freitas (PT), neste sábado (25), durante reunião com o secretariado estadual na Residência Oficial, em Fortaleza.

De acordo com o gestor, as obras do galpão industrial que abrigará a empresa estão na reta final.

"Tem empresas para se instalar no Ceará nos próximos dias. Ontem (24), estava em Cariré, e está lá um galpão que deve terminar (as obras) em outubro e vai se instalar uma empresa, com perspectiva de gerar de 1.000 a 2.000 empregos", disse.

O investimento estimado na unidade é de R$ 40 milhões, conforme antecipado pelo colunista Victor Ximenes em outubro do ano passado.

Segundo a publicação, o pacote inclui R$ 24 milhões em subsídios estaduais e a doação de um terreno pela Prefeitura de Cariré e pelo governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), onde será erguida a planta industrial de 15 mil m².

A produção prevista é de 200 mil pares de calçados por mês a partir do terceiro ano de funcionamento. Esta é a primeira unidade da NKS fora do Rio Grande do Sul.

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Nova empresa deve assumir galpões após a onda de fechamentos em Pentecoste

Na mesma coletiva, Elmano confirmou que o Governo do Estado deve anunciar até a próxima quinta-feira (30) o nome do novo grupo fabril que ocupará as estruturas industriais em Pentecoste, após o fechamento de 5 fábricas calçadistas.

Entre junho e julho, cinco fábricas do empresário Alexandre Becker fecharam as portas na cidade — Valenti, Serrota, Pentecoste Calçados, WS Calçados e, mais recentemente, a VS Sport (que operava no antigo galpão da Paquetá).

O encerramento em cadeia resultou na demissão de cerca de 1.000 trabalhadores no município.

Legenda: Governador Elmano falou sobre buscas de empregos e geração de empregos no interior do estado, antes da reunião de secretariado. Foto: Fabiane de Paula.

Estamos levando uma empresa tão grande quanto (as que foram fechadas) para Pentecoste. Aliás, com perspectiva de ter outras empresas, de outros ramos, diversificando a produção que tínhamos em Pentecoste. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Encontro com o secretariado

As declarações sobre os investimentos industriais foram dadas em coletiva de imprensa concedida por Elmano de Freitas durante o encontro de trabalho com a vice-governadora Jade Romero, secretários estaduais e chefes de órgãos vinculados.

A agenda teve como objetivo apresentar um balanço das ações executadas até o momento e definir o mapa de prioridades da gestão para o segundo semestre.

Gestores de pastas estratégicas falaram com a imprensa sobre um balanço do trabalho das pastas e dos principais projetos em andamento no Estado.

Entre eles estavam o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini; a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho; o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes; e o secretário da Infraestrutura, Hélio Winston Leitão.