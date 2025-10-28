Avança instalação de indústria de R$ 40 milhões no interior do CE

Com investimento previsto de R$ 40 milhões, a instalação da fábrica calçadista da gaúcha NKS Vulcanizados no município de Cariré, interior do Ceará, avançou nesta semana com a liberação de incentivos fiscais pelo Governo do Estado.

O total de subsídios estaduais é de R$ 24 milhões, a serem liberados em seis parcelas de R$ 4 milhões, à medida que o projeto avançar. As obras devem começar ainda em 2025.

O sinal verde veio na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec), realizada em 7 de outubro. E nesta terça-feira (28), a liberação foi assinada pelo governador Elmano de Freitas após.

Empregos

A empresa prevê gerar 800 novos empregos ao longo dos três primeiros anos de operação. Já a produção prevista é de 200 mil pares de calçados ao mês no terceiro ano.

O empreendimento terá 15 mil metros quadrados, em terreno cedido pela Adece.