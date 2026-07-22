Quinta fábrica de calçados encerra atividades em Pentecoste

Mais uma fábrica de calçados, no município de Pentecoste, no interior do Ceará, foi fechada neste ano. A informação foi confirmada, na manhã desta quarta-feira (22), pela prefeitura da cidade.

A VS Sport, localizada no bairro São Francisco, é a quinta fábrica do empresário Alexandre Becker a encerrar as atividades no município. Há exatamente um mês, o próprio empresário comunicou os colaboradores do fechamento da Valenti Calçados, Serrota Calçados, Pentecoste Calçados e WS Calçados. Na ocasião, 528 funcionários foram demitidos.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com Alexandre Becker, com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Pentecoste (Sindipast) e com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) em busca de mais informações, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada quando houver respostas.

Em junho deste ano, o empresário afirmou que a única fábrica que seria mantida era a VS Sport. Na época, a unidade fabril contava com 306 funcionários que continuariam trabalhando.

"A VS Sport continua, faz o calçado do início ao fim. Nessa unidade, a gente tem a expectativa de crescimento, e pretende ficar em Pentecoste, crescer, gerar empregos", disse Becker, em junho.

A VS Sport ocupa a mesma estrutura onde funcionava a empresa calçadista Paquetá, fechada em 2024.