Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho aproxima fãs da vida pessoal do jogador
Com três episódios, produção figura entre as mais vistas da Netflix nos últimos dias.
Há sempre algo incerto nas figuras midiáticas. Se acompanhamos o lado público, em contrapartida, não conseguimos quase nunca saber totalmente do pessoal. A prova disso fica clara em como documentários são tão repletos de novidades, profundidade ou surpresas. Em "Ronaldinho Gaúcho", lançado pela Netflix na última semana, também há muito disso: a possibilidade de imergir na pessoa do jogador e em tudo que lhe cerca.
Três episódios da produção embarcam na vida pessoal do ícone do futebol brasileiro, mostrando desde a relação dele com a família até como algumas decisões de carreira foram tomadas nos últimos tempos. O próprio jogador, inclusive, contribui para essa imersão, contando em detalhes alguns dos principais acontecimentos dos últimos anos.
Veja o trailer:
Em um tom mais reservado, Ronaldinho surge diferente na obra em que fala de si. O diretor da obra, Luis Ara, já tinha adiantado. Segundo ele, foi até difícil promover o exercício de abertura do jogador diante das câmeras, já que ele é bem mais tímido do que aparenta ser.
É justamente aí que mora a surpresa dos documentários. Tão conhecido entre milhares de brasileiros, quando se imaginaria que o rei dos "rolês aleatórios" não é extremamente extrovertido, como se pensava? Mais uma vez, o lado único de mergulhar na história de uma personalidade por outro viés.
Entrevistas dão profundidade
Além de Ronaldinho Gaúcho, a série escuta nomes importantes na história dele. Galvão Bueno, por exemplo, é um dos que contribui para que o espectador veja uma outra ótica sobre o jogador. Mas, na verdade, é Roberto de Assis, o irmão de Ronaldinho, que se torna peça central nessa revelação do íntimo dele, até porque foi o grande responsável por diversos acontecimentos, do início ou já do fim da carreira do atleta.
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Ainda que com poucos episódios, a série traz o ar documental com leveza, quase como se visitasse a casa de uma pessoa querida.
Entretanto, a sensação permanente é de que poderia se aprofundar mais, remexer nos acontecimentos polêmicos ou saber mais como o futebol transformou Ronaldinho. No geral, é uma boa obra, e não à toa chegou ao top 10 mundial das produções mais vistas da Netflix nos últimos dias. Para quem admira ou tem curiosidade pela figura do "bruxo", é a oportunidade de vê-lo em evidência novamente.