Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho aproxima fãs da vida pessoal do jogador

Há sempre algo incerto nas figuras midiáticas. Se acompanhamos o lado público, em contrapartida, não conseguimos quase nunca saber totalmente do pessoal. A prova disso fica clara em como documentários são tão repletos de novidades, profundidade ou surpresas. Em "Ronaldinho Gaúcho", lançado pela Netflix na última semana, também há muito disso: a possibilidade de imergir na pessoa do jogador e em tudo que lhe cerca.

Três episódios da produção embarcam na vida pessoal do ícone do futebol brasileiro, mostrando desde a relação dele com a família até como algumas decisões de carreira foram tomadas nos últimos tempos. O próprio jogador, inclusive, contribui para essa imersão, contando em detalhes alguns dos principais acontecimentos dos últimos anos.

Veja o trailer:

Em um tom mais reservado, Ronaldinho surge diferente na obra em que fala de si. O diretor da obra, Luis Ara, já tinha adiantado. Segundo ele, foi até difícil promover o exercício de abertura do jogador diante das câmeras, já que ele é bem mais tímido do que aparenta ser.

É justamente aí que mora a surpresa dos documentários. Tão conhecido entre milhares de brasileiros, quando se imaginaria que o rei dos "rolês aleatórios" não é extremamente extrovertido, como se pensava? Mais uma vez, o lado único de mergulhar na história de uma personalidade por outro viés.

Entrevistas dão profundidade

Além de Ronaldinho Gaúcho, a série escuta nomes importantes na história dele. Galvão Bueno, por exemplo, é um dos que contribui para que o espectador veja uma outra ótica sobre o jogador. Mas, na verdade, é Roberto de Assis, o irmão de Ronaldinho, que se torna peça central nessa revelação do íntimo dele, até porque foi o grande responsável por diversos acontecimentos, do início ou já do fim da carreira do atleta.

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Ainda que com poucos episódios, a série traz o ar documental com leveza, quase como se visitasse a casa de uma pessoa querida.

Entretanto, a sensação permanente é de que poderia se aprofundar mais, remexer nos acontecimentos polêmicos ou saber mais como o futebol transformou Ronaldinho. No geral, é uma boa obra, e não à toa chegou ao top 10 mundial das produções mais vistas da Netflix nos últimos dias. Para quem admira ou tem curiosidade pela figura do "bruxo", é a oportunidade de vê-lo em evidência novamente.