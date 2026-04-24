Comida di Buteco incentiva a criação de petiscos com verduras em Fortaleza; veja bares
A 15ª edição do concurso de bares deve se encerrar no próximo 3 de maio.
Couve, repolho, espinafre, abobrinha, pimentão, alho-poró. Se engana quem acha que verdura não pode ser uma boa escolha para petiscar em um bar. Com isso em mente, a 15ª edição do "Comida di Buteco" desafiou 20 bares de Fortaleza a criarem receitas inéditas com os ingredientes que, por vezes, ficam de "coadjuvante" nos pratos.
O concurso, que faz as vezes de "laboratório gastronômico criativo", começou no último 10 de abril e segue até 3 de maio. A regra, este ano, é que verduras tenham presença marcante nos petiscos, seja como protagonista ou como elemento essencial da composição.
"O desafio estimula releituras inventivas e combinações pouco óbvias, trazendo frescor à tradicional comida de boteco", explica a organização do evento.
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Confira os petiscos e os bares participantes da 15ª edição do Comida di Buteco
Bar do Nem
Localização: Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 – Box 230/231 – Centro da Capital
Nome do prato: "Verde que te quero Nem"
Descrição: Bolinho de feijão-verde crocante por fora e macio por dentro, recheado com carne de sol desfiada e temperos regionais, acompanhado de molho especial
Bar O Camocim
Localização: Rua Padre Mororó, 1012 – Centro da Capital
Nome do prato: "Couve & Prosa"
Descrição: Carne de charque acebolada servida sobre cama generosa de couve refogada, acompanhada de feijão e farofa
Boteco Di Garagem
Localização: Rua Bento Gonçalves, 703 – Loja 07 – Novo Mondubim
Nome do prato: "Verde Cremoso"
Descrição: Feijão-verde cremoso com couve-manteiga, queijo coalho e toque de manteiga da terra
Buteco Afonso Pescados
Localização: Alameda das Begônias, 202 – Cidade 2000
Nome do prato: "Horta do Mar"
Descrição: Tempurá de camarão com mix de legumes (abobrinha, cenoura e pimentão), servido com molho agridoce
Estaleiro do Gaúcho
Localização: Avenida Beira-Mar, 4436 – Lojas 7/8 – Meireles
Nome do prato: "Croquete do Estaleiro"
Descrição: Croquete de costela bovina desfiada com ervas e leve toque de verduras na composição
GPetiscos
Localização: Rua Sousa Girão, 133 – José Bonifácio
Nome do prato: "Quiche Verde"
Descrição: Quiche de espinafre com queijo parmesão, massa leve e recheio cremoso
Hiper Lanches
Localização: Rua Professor Carlos Lobo, 75 – Praça do Iprede – Parque Manibura
Nome do prato: "Pastel da Horta"
Descrição: Pastéis artesanais recheados com combinаções de verduras, carne e queijo
Juju Boa Ideia
Localização: Rua Pescador João Santana, 49 – Mucuripe
Nome do prato: "Arraia no Pimentão"
Composição: Pimentão recheado com carne de arraia desfiada, alho-poró e temperos regionais
Long Beer
Localização: Rua Bélgica, 1050 – Maraponga
Nome do prato: "Costela com Verde"
Descrição: Carne de costela ao molho servida com purê de abobrinha amanteigado
Mar de Rosas
Localização: Rua dos Tabajaras, 542 – Praia de Iracema
Nome do prato: "Charuto do Mar"
Descrição: Charuto de repolho recheado com peixe temperado e legumes
Morerinha Grill
Localização: Rua Recanto Tranquilo, 310 – Itaperi
Nome do prato: "Pato do Sertão Verde"
Descrição: Carne de pato ao molho acompanhada de cuscuz e alho-poró
Mr. Grego
Localização: Praça das Artes – Maraponga
Nome do prato: "Cupim do Grego"
Descrição: Cupim na manteiga da terra com alho-poró e ervas
O Cabeludo
Localização: Rua Isaie Boris, 383 – Montese
Nome do prato: "Brasa & Verde"
Descrição: Costela assada na brasa com legumes grelhados.
Panelada da Rita
Localização: Rua Monsenhor Agostinho, 823 – Vila Peri
Nome do prato: "Panelada Completa"
Descrição: Panelada bovina acompanhada de cuscuz e salada fresca com verduras
Premium Petiscaria
Localização: Avenida Monsenhor Tabosa, 1039 – Meireles
Nome do prato: "Canapé Verde"
Descrição: Canapés crocantes com creme de queijo e alho-poró
Samburá
Localização: Avenida Deputado Federal Januário Feitosa, 430 – Sabiaguaba
Nome do prato: "Enroladinho do Mar"
Descrição: Rolinho de repolho recheado com peixe e temperos
Spettus Muu
Localização: Rua Padre Ambrósio Machado, 357 – Vila União
Nome do prato: "Tropical Muu"
Descrição: Salada tropical com camarão, folhas frescas e molho especial
Tasquinha Portuguesa
Localização: Rua Olavo Bilac, 1032 – Álvaro Weyne
Nome do prato: "Folhado Lusitano"
Descrição: Massa folhada recheada com couve refogada e temperos portugueses
Toca do Peba
Localização: Rua Professor Costa Mendes, 266 – Bom Futuro
Nome do prato: "Tilápia Verde"
Descrição: Filé de tilápia grelhado servido com acompanhamento de verduras salteadas
Varandão da Vila
Localização: Avenida General Osório de Paiva, 1612 – Parangaba
Nome do prato: "Arroz da Vila"
Descrição: Arroz com repolho roxo, carne e temperos da casa
Como funciona o Comida di Buteco?
O concurso reúne cerca de 1,2 mil participantes em mais de 50 cidades do Brasil e busca eleger o melhor boteco do País.
Em Fortaleza, público e jurados deverão avaliar petisco, atendimento, higiene e temperatura das bebidas. O campeão local seguirá para a etapa nacional, com resultado final anunciado em julho, em evento em São Paulo.