Comida di Buteco incentiva a criação de petiscos com verduras em Fortaleza; veja bares

Couve, repolho, espinafre, abobrinha, pimentão, alho-poró. Se engana quem acha que verdura não pode ser uma boa escolha para petiscar em um bar. Com isso em mente, a 15ª edição do "Comida di Buteco" desafiou 20 bares de Fortaleza a criarem receitas inéditas com os ingredientes que, por vezes, ficam de "coadjuvante" nos pratos.

O concurso, que faz as vezes de "laboratório gastronômico criativo", começou no último 10 de abril e segue até 3 de maio. A regra, este ano, é que verduras tenham presença marcante nos petiscos, seja como protagonista ou como elemento essencial da composição.

"O desafio estimula releituras inventivas e combinações pouco óbvias, trazendo frescor à tradicional comida de boteco", explica a organização do evento.

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Confira os petiscos e os bares participantes da 15ª edição do Comida di Buteco

Bar do Nem

Legenda: O Bar do Nem apresenta um bolinho de feijão-verde recheado com carne do sol desfiada e temperos regionais. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 – Box 230/231 – Centro da Capital

Nome do prato: "Verde que te quero Nem"

Descrição: Bolinho de feijão-verde crocante por fora e macio por dentro, recheado com carne de sol desfiada e temperos regionais, acompanhado de molho especial

Bar O Camocim

Legenda: O bar oferece uma carne de charque acebolada servida sobre cama generosa de couve refogada. Acompanha feijão e farofa. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Padre Mororó, 1012 – Centro da Capital

Nome do prato: "Couve & Prosa"

Descrição: Carne de charque acebolada servida sobre cama generosa de couve refogada, acompanhada de feijão e farofa

Boteco Di Garagem

Legenda: O boteco criou um feijão-verde cremoso com couve-manteiga. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Bento Gonçalves, 703 – Loja 07 – Novo Mondubim

Nome do prato: "Verde Cremoso"

Descrição: Feijão-verde cremoso com couve-manteiga, queijo coalho e toque de manteiga da terra

Buteco Afonso Pescados

Legenda: É servido um tempurá de camarão com mix de legumes, servido com molho agridoce. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Alameda das Begônias, 202 – Cidade 2000

Nome do prato: "Horta do Mar"

Descrição: Tempurá de camarão com mix de legumes (abobrinha, cenoura e pimentão), servido com molho agridoce

Estaleiro do Gaúcho

Legenda: O Estaleiro do Gaúcho preparou croquetes de costela bovina desfiada com ervas. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Avenida Beira-Mar, 4436 – Lojas 7/8 – Meireles

Nome do prato: "Croquete do Estaleiro"

Descrição: Croquete de costela bovina desfiada com ervas e leve toque de verduras na composição

GPetiscos

Legenda: O GPetiscos preparou uma "quiche verde". Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Sousa Girão, 133 – José Bonifácio

Nome do prato: "Quiche Verde"

Descrição: Quiche de espinafre com queijo parmesão, massa leve e recheio cremoso

Hiper Lanches

Legenda: Pasteis são petiscos tradicionais de boteco. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Professor Carlos Lobo, 75 – Praça do Iprede – Parque Manibura

Nome do prato: "Pastel da Horta"

Descrição: Pastéis artesanais recheados com combinаções de verduras, carne e queijo

Juju Boa Ideia

Legenda: Os bares foram provocados a inovar em petiscos. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Pescador João Santana, 49 – Mucuripe

Nome do prato: "Arraia no Pimentão"

Composição: Pimentão recheado com carne de arraia desfiada, alho-poró e temperos regionais

Long Beer

Legenda: O Long Beer apostou em uma carne de costela ao molho com purê de abobrinha. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Bélgica, 1050 – Maraponga

Nome do prato: "Costela com Verde"

Descrição: Carne de costela ao molho servida com purê de abobrinha amanteigado

Mar de Rosas

Legenda: O Mar de Rosas preparou charutos de repolho recheado com peixe temperado e legumes. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua dos Tabajaras, 542 – Praia de Iracema

Nome do prato: "Charuto do Mar"

Descrição: Charuto de repolho recheado com peixe temperado e legumes

Morerinha Grill

Legenda: Morerinha Grill criou um prato de carne de pato ao molho acompanhada de cuscuz e alho-poró.

Localização: Rua Recanto Tranquilo, 310 – Itaperi

Nome do prato: "Pato do Sertão Verde"

Descrição: Carne de pato ao molho acompanhada de cuscuz e alho-poró

Mr. Grego

Legenda: O prato mescla cupim, alho-poró e ervas. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Praça das Artes – Maraponga

Nome do prato: "Cupim do Grego"

Descrição: Cupim na manteiga da terra com alho-poró e ervas

O Cabeludo

Legenda: O prato envolve costela assada na brasa com legumes grelhados. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Isaie Boris, 383 – Montese

Nome do prato: "Brasa & Verde"

Descrição: Costela assada na brasa com legumes grelhados.

Panelada da Rita

Legenda: O diferencial deste prato está na salada fresca com verduras. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Monsenhor Agostinho, 823 – Vila Peri

Nome do prato: "Panelada Completa"

Descrição: Panelada bovina acompanhada de cuscuz e salada fresca com verduras

Premium Petiscaria

Legenda: A Premium Petiscaria preparou canapés crocantes. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Avenida Monsenhor Tabosa, 1039 – Meireles

Nome do prato: "Canapé Verde"

Descrição: Canapés crocantes com creme de queijo e alho-poró

Samburá

Legenda: O Samburá criou um rolinho de repolho recheado com peixe e temperos. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Avenida Deputado Federal Januário Feitosa, 430 – Sabiaguaba

Nome do prato: "Enroladinho do Mar"

Descrição: Rolinho de repolho recheado com peixe e temperos

Spettus Muu

Legenda: O prato "Tropical Muu" apresenta uma salada diferenciada. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Padre Ambrósio Machado, 357 – Vila União

Nome do prato: "Tropical Muu"

Descrição: Salada tropical com camarão, folhas frescas e molho especial

Tasquinha Portuguesa

Legenda: Pequenos folhados recheados com couve refogada e temperos portugueses. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Olavo Bilac, 1032 – Álvaro Weyne

Nome do prato: "Folhado Lusitano"

Descrição: Massa folhada recheada com couve refogada e temperos portugueses

Toca do Peba

Legenda: O Toca do Peba criou um prato de filé de tilápia grelhado servido com acompanhamento de verduras salteadas. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Rua Professor Costa Mendes, 266 – Bom Futuro

Nome do prato: "Tilápia Verde"

Descrição: Filé de tilápia grelhado servido com acompanhamento de verduras salteadas

Varandão da Vila

Legenda: O Varandão da Vila oferece um arroz com repolho roxo, carne e temperos da casa. Foto: Divulgação/Alana Almeida.

Localização: Avenida General Osório de Paiva, 1612 – Parangaba

Nome do prato: "Arroz da Vila"

Descrição: Arroz com repolho roxo, carne e temperos da casa

Como funciona o Comida di Buteco?

O concurso reúne cerca de 1,2 mil participantes em mais de 50 cidades do Brasil e busca eleger o melhor boteco do País.

Em Fortaleza, público e jurados deverão avaliar petisco, atendimento, higiene e temperatura das bebidas. O campeão local seguirá para a etapa nacional, com resultado final anunciado em julho, em evento em São Paulo.