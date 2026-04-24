CAPTEI: Eternelle reúne convidadas em jantar exclusivo para lançar coleção Mães

A Eternelle promoveu, em 22 de abril, na Alléz Brasserie, um encontro exclusivo para marcar o lançamento da coleção Mães.

Legenda: Wanja e Eduarda Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Geovana Bezerra, Bruna Folha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Wanja Biana recebeu convidadas da marca em uma experiência que combinou joalheria autoral e atmosfera intimista, com foco nas múltiplas camadas da maternidade.

Legenda: Ilana Bezerra, Luciana Borges, Wanja Biana, Alane Uchoa e Iza Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Soraya Pinheiro, Wanja Biana e Aline Bedê Foto: LC Moreira

As peças apresentadas dialogam com o tempo, os vínculos e as transformações afetivas, reforçando o DNA sensível da label.

Legenda: Joias da nova coleção Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana Foto: LC Moreira

A noite incluiu jantar especial, trilha assinada pelo DJ Rômulo e apresentação da cantora Giovana Bezerra.

Legenda: Geovana Bezerra: maternidade e arte no evento da Eternalle Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Rômulo Bravo Foto: LC Moreira

Entre brindes e encontros, houve ainda o sorteio de uma joia exclusiva, ampliando o tom celebrativo da ocasião. Um gathering elegante, com curadoria precisa e atenção aos detalhes. Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Alane Uchoa, Joária Gonçalves e Jak Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Isaac Coelho e Eduarda Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini 2 Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Montiele Arruda, Wanja Biana e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Nick Castro, Klê Pereira, Wanja Biana, Cláudia Teles e Iza Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Encontro reuniu fãs da Eternelle Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Bastos, Wanja Biana, Marilza e Liane Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Jak Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Mais do evento exclusivo da Eternelle Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Francina de Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Bezerra, Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luxo by Eternelle Foto: LC Moreira