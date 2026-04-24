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CAPTEI: Eternelle reúne convidadas em jantar exclusivo para lançar coleção Mães

Programação na Alléz Brasserie incluiu show de Giovana Bezerra e set do DJ Rômulo

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Wanja Biana apresentou a coleção "Mães"
Foto: LC Moreira

A Eternelle promoveu, em 22 de abril, na Alléz Brasserie, um encontro exclusivo para marcar o lançamento da coleção Mães. 

Legenda: Wanja e Eduarda Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Geovana Bezerra, Bruna Folha e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Wanja Biana recebeu convidadas da marca em uma experiência que combinou joalheria autoral e atmosfera intimista, com foco nas múltiplas camadas da maternidade. 

Legenda: Ilana Bezerra, Luciana Borges, Wanja Biana, Alane Uchoa e Iza Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Soraya Pinheiro, Wanja Biana e Aline Bedê
Foto: LC Moreira

As peças apresentadas dialogam com o tempo, os vínculos e as transformações afetivas, reforçando o DNA sensível da label. 

Legenda: Joias da nova coleção
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana
Foto: LC Moreira

A noite incluiu jantar especial, trilha assinada pelo DJ Rômulo e apresentação da cantora Giovana Bezerra.

Legenda: Geovana Bezerra: maternidade e arte no evento da Eternalle
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Rômulo Bravo
Foto: LC Moreira

Entre brindes e encontros, houve ainda o sorteio de uma joia exclusiva, ampliando o tom celebrativo da ocasião. Um gathering elegante, com curadoria precisa e atenção aos detalhes. Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Alane Uchoa, Joária Gonçalves e Jak Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Ana Brígido
Foto: LC Moreira

Legenda: Isaac Coelho e Eduarda Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini 2
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Montiele Arruda, Wanja Biana e Kika Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Nick Castro, Klê Pereira, Wanja Biana, Cláudia Teles e Iza Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Encontro reuniu fãs da Eternelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Bastos, Wanja Biana, Marilza e Liane Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Jak Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Mais do evento exclusivo da Eternelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Francina de Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Bezerra, Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Luxo by Eternelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Um dos destaques da coleção
Foto: LC Moreira