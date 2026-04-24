CAPTEI: Eternelle reúne convidadas em jantar exclusivo para lançar coleção Mães

A Eternelle promoveu, em 22 de abril, na Alléz Brasserie, um encontro exclusivo para marcar o lançamento da coleção Mães.
Wanja Biana recebeu convidadas da marca em uma experiência que combinou joalheria autoral e atmosfera intimista, com foco nas múltiplas camadas da maternidade.
As peças apresentadas dialogam com o tempo, os vínculos e as transformações afetivas, reforçando o DNA sensível da label.
A noite incluiu jantar especial, trilha assinada pelo DJ Rômulo e apresentação da cantora Giovana Bezerra.
Entre brindes e encontros, houve ainda o sorteio de uma joia exclusiva, ampliando o tom celebrativo da ocasião. Um gathering elegante, com curadoria precisa e atenção aos detalhes. Confira mais fotos de LC Moreira.