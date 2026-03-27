Enquete BBB 26: Cowboy, Jordana ou Leandro Boneco? Vote em quem deve sair no Paredão

Cowboy, Jordana e Leandro Boneco estão no 11º Paredão do Big Brother Brasil 26. O escolhido pelo público vai deixar a casa no domingo (29).

A votação foi aberta na noite desta sexta-feira (27), logo após a formação da berlinda, feita durante o programa ao vivo.

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COMO FOI A FORMAÇÃO

O Paredão desta sexta começou a ser formado com a indicação da líder da semana, Ana Paula. A líder colocou Alberto Cowboy na berlinda.

A casa escolheu Jornada. A segunda pessoa mais votada deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados. A líder Ana Paula escolheu Leandro no desempate.

Os participantes votaram da seguinte forma: