Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11º Paredão do BBB 26; veja como foi a formação
Formação não contou com Prova Bate e Volta.
Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco estão no 11º Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite desta sexta-feira (27). A mudança do dia de formação faz parte do primeiro "modo turbo" da temporada.
A eliminação será realizada no domingo (29). No dia, logo após a segunda eliminação da semana, os dez últimos jogadores disputarão uma nova Prova do Líder e, na sequência, formarão mais um Paredão — o resultado desta berlinda será na terça-feira (31).
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COMO FOI A FORMAÇÃO
O Paredão desta sexta começou a ser formado com a indicação da líder da semana, Ana Paula. A líder colocou Alberto Cowboy na berlinda.
A casa escolheu Jornada. A segunda pessoa mais votada deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados. A líder Ana Paula escolheu Leandro no desempate.
Os participantes votaram da seguinte forma:
- Chaiany: Jordana
- Cowboy: Leandro
- Gabriela: Leandro
- Jordana: Juliano
- Juliano: Jordana
- Leandro: Jordana
- Marciele: Juliano
- Milena: Jordana
- Samira: Jordana
- Solange: Milena