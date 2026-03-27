Cowboy, Jordana e Leandro estão no 11º Paredão do BBB 26; veja como foi a formação

Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco estão no 11º Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite desta sexta-feira (27). A mudança do dia de formação faz parte do primeiro "modo turbo" da temporada.

A eliminação será realizada no domingo (29). No dia, logo após a segunda eliminação da semana, os dez últimos jogadores disputarão uma nova Prova do Líder e, na sequência, formarão mais um Paredão — o resultado desta berlinda será na terça-feira (31).

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COMO FOI A FORMAÇÃO

O Paredão desta sexta começou a ser formado com a indicação da líder da semana, Ana Paula. A líder colocou Alberto Cowboy na berlinda.

A casa escolheu Jornada. A segunda pessoa mais votada deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados. A líder Ana Paula escolheu Leandro no desempate.

Os participantes votaram da seguinte forma: