Ana Paula Renault encontra Xuxa e realiza sonho após BBB 26: 'Não estou acreditando'

Ana Paula Renault, campeã do BBB 26, realizou um sonho ao sair do confinamento: encontrar-se com Xuxa Meneghel. O momento foi registrado em uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, na noite do domingo (26). "É verdade o que a gente veio fazer aqui? Eu não estou acreditando ainda!", disse ela, emocionada.

Dentro do reality, Ana Paula citou uma cena antiga do programa TV Xuxa, ocasião em que a apresentadora apareceu abalada mesmo em um momento difícil. Segundo Ana, a situação seria uma verdadeira demonstração de força e humanidade.

"Porque ela estava ali, sendo humana, sendo profissional, sendo ela", disse Ana aos colegas de jogo. Logo após o diálogo ser transmitido pelo programa, Xuxa falou nas redes sociais sobre o desejo de abraçar a mineira pessoalmente.

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O encontro, possível com o fim do confinamento, foi repleto de emoção. "Mulher, eu não vou dar conta! Meu Deus, por que você é tão linda?", disse Ana ao encontrar Xuxa.

Episódio na TV

O momento citado por Ana ocorreu em 2011, quando Xuxa resolveu gravar o programa especial de 25 anos de carreira na TV Globo, mesmo após a mãe dela, que havia sido diagnosticada com a doença de Parkinson, ter sofrido dois AVCs.

"Eu dormi com a minha mãe no hospital, eu fiquei lá agarrada com ela. Saí dali assim, um bagaço, destruída. E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi falar pras pessoas na plateia: 'Olha, vocês me desculpem, eu não sei se eu vou conseguir falar pra vocês tudo o que eu gostaria, o que eu poderia, o que eu deveria falar. Hoje em especial está sendo um dia bastante difícil pra mim'", revelou a apresentadora sobre os bastidores.

Ana Paula lembrou do caso ao saber, ainda dentro da casa do BBB 26, que o pai, Gerardo Renault, havia falecido. A mineira explicou que ele foi o principal motivador para a ida ao reality show.

"Quando me deram a notícia, eu queria sair correndo na hora, e me deram um momento pra respirar, pra eu sentir, pra eu entender", explicou Ana.

Durante o encontro, Xuxa ainda revelou que tinha um grupo com outros famosos para acompanhar a 26ª edição do Big Brother Brasil. Segundo a apresentadora, todos já comentavam que Ana Paula seria a campeã deste ano. Anitta, Sasha Meneghel e Juliette eram alguns dos integrantes do espaço de troca de mensagens.

"Você falou coisas que a gente gostaria de ter falado, de ter ouvido. Então, foi uma coisa tão necessária", pontuou Xuxa na entrevista, deixando o afeto dela para Ana Paula Renault.