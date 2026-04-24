‘Gen V’, série derivada de ‘The Boys’, é cancelada pela Prime Video

Série derivada de The Boys na Prime Video, Gen V foi cancelada após duas temporadas. O anúncio sobre o fim da produção aconteceu nesta sexta-feira (24), seis meses após o lançamento da segunda parte da trama.

Segundo comunicado dos produtores da série enviado ao portal Deadline, os personagens de Gen V terão papeis na série principal e nos próximos projetos da franquia.

"Apesar de desejarmos poder prolongar a festa por mais uma temporada na [Universidade] Godolkin, estamos empenhados em dar continuidade às histórias dos personagens de Gen V na quinta temporada de The Boys e em outros projetos do Universo Cinematográfico Vought que estão por vir. Vocês os verão novamente", diz a nota assinada pelos produtores do universo de The Boys, Eric Kripke e Evan Goldberg.

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Ainda de acordo com a publicação, outros projetos derivados, como The Boys: Mexico e Vought Rising, focado em Soldier Boy (Jensen Ackles) e Tempesta (Aya Cash) ainda estão em produção.

Gen V teve duas temporadas lançadas entre 2023 e 2025. A série havia sofrido uma grande perda após a morte de Chance Perdomo, um dos protagonistas da trama, que foi vítima de um acidente de moto, em março de 2024.

Spin-offs de The Boys

Mesmo com o fim de Gen V, outros spin-offs de The Boys continuam disponíveis pelas plataformas Sony Television e Amazon MGM.

Já 'The Boys: Diabolical', animação que conta com histórias alternativas às da série principal, segue no catálogo do streaming.