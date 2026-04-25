Consumidora da We Pink pede bloqueio de bens de Virginia Fonseca por não receber item de R$ 189
Cliente alega não ter recebido produto da marca após várias tentativas de solução
Uma consumidora de Trindade, município de Goiás, que se sentiu lesada pela empresa We Pink, da influenciadora digital Virginia Fonseca e de seu ex-companheiro, o cantor Zé Felipe, alega não ter recebido um pedido no valor de R$ 189, realizado no site da marca.
No processo judicial, os representantes jurídicos da consumidora solicitaram uma indenização de R$ 50 mil por danos morais com base nos transtornos causados à consumidora, além do bloqueio de bens dos envolvidos.
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O processo judicial tramita na 2ª Vara Cível e Ambiental de Trindade e, segundo os representantes jurídicos da consumidora, ela não recebeu o produto pago, mesmo após várias tentativas de solução, o que gerou frustração e perda de tempo.
Diante disso e de relatos negativos sobre a marca, a defesa alega que a compradora perdeu a confiança, não quer mais a mercadoria e pede cancelamento da compra com reembolso e indenização.
O processo corre desde agosto de 2025 e somente em fevereiro de 2026, a Justiça localizou veículos em nome dos envolvidos, mas não encontrou saldo em contas. Por isso, a defesa solicitou a penhora dos carros e o bloqueio de imóveis para garantir o cumprimento da decisão. O pedido ainda aguarda análise judicial, e nenhum dos envolvidos do caso se manifestou em público sobre o caso.
*Estagiária sob supervisão de Victor Ximenes.