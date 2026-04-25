Consumidora da We Pink pede bloqueio de bens de Virginia Fonseca por não receber item de R$ 189

Uma consumidora de Trindade, município de Goiás, que se sentiu lesada pela empresa We Pink, da influenciadora digital Virginia Fonseca e de seu ex-companheiro, o cantor Zé Felipe, alega não ter recebido um pedido no valor de R$ 189, realizado no site da marca.

No processo judicial, os representantes jurídicos da consumidora solicitaram uma indenização de R$ 50 mil por danos morais com base nos transtornos causados à consumidora, além do bloqueio de bens dos envolvidos.

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O processo judicial tramita na 2ª Vara Cível e Ambiental de Trindade e, segundo os representantes jurídicos da consumidora, ela não recebeu o produto pago, mesmo após várias tentativas de solução, o que gerou frustração e perda de tempo.

Diante disso e de relatos negativos sobre a marca, a defesa alega que a compradora perdeu a confiança, não quer mais a mercadoria e pede cancelamento da compra com reembolso e indenização.

O processo corre desde agosto de 2025 e somente em fevereiro de 2026, a Justiça localizou veículos em nome dos envolvidos, mas não encontrou saldo em contas. Por isso, a defesa solicitou a penhora dos carros e o bloqueio de imóveis para garantir o cumprimento da decisão. O pedido ainda aguarda análise judicial, e nenhum dos envolvidos do caso se manifestou em público sobre o caso.

*Estagiária sob supervisão de Victor Ximenes.