Relembre acusações contra Michael Jackson, que pode ser condenado após sua morte por abuso sexual

Wade Robson move uma ação judicial contra Michael Jackson, morto em 2009. O coreógrafo acusa o cantor de ter o molestado quando era criança. A ação é movida desde 2013 e o artista poderá virar réu após o Tribunal da Califórnia ter acatado a acusação. As informações são do portal americano TMZ.

O caso teria acontecido no Rancho Neverland, quando Wade tinha entre 7 e 14 anos. O processo corre contra a MJJ Productions Inc. O Tribunal, na primeira instância, foi favorável a empresa do artista. Contudo, na apelação, o caso voltou para julgamento.

Acusações de Wade

Em 2019, com o lançamento do documentário "Leaving Neverland", de 2019, o coreógrafo Wade Robson e James Safechuck acusaram o Michael Jackson de ter o ter molestado quando os homens tinham 7 e 10 anos, respectivamente.

No documentário, Wade afirma que Michael sugeriu que ele e a irmã dormissem o cantor no rancho Neverland. Os toques, ainda conforme o dançarino, iniciaram nas primeiras noites no local.

"Ele começou a acariciar as minhas pernas e tocar na minha virilha. Então, praticou sexo oral em mim e me ensinou a fazer o mesmo nele. Quando os atos sexuais começaram, ele disse que Deus nos tinha unido, que nos amávamos e que era assim que demonstrávamos amor um pelo outro", contou na obra.

Relembre acusações contra Michael Jackson

Em 1993, veio a tona a primeira acusação contra o músico. O roteirista e dentista Evan Chandler acusou Michael Jackson de ter abusado de seu filho, Jordan Chandler. Jordan tinha 13 anos na época e o caso foi encerrado em 1994, após um acordo firmado entre as duas partes. A equipe e o cantor afirmaram que a atitude não era uma admissão de culpa.

Em 2003, o documentário "Living with Michael Jackson", mostra Michael nas filmagens com Gavin Arvizo, um garoto de 12 anos, falando que costuma compartilhar sua cama com crianças. Os irmãos atores Macaulay e Kieran Culkin já teriam sido recebidos pelo músico, segundo Michael.

Uma investigação foi iniciada no Departamento de Serviços Infantis e Familiares de Los Angeles após exibição do documentário. Gavin contou a polícia que o cantor havia o molestado algumas vezes. Em novembro de 2004, Michael foi preso e em 2005 julgado por sete acusações de abuso sexual infantil e outras duas de ter intoxicado com intenção de cometer crime.

Como parte da defesa de Michael, na época, Wade Robson disse que nunca foi molestado nas várias vezes que dormiu no seu quarto. Michael Jackson foi inocentado.